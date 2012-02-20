رزمایش عاشورای 90 در استان کرمان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین چناریان با بیان این مطلب گفت: این رزمایش با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی در 10 شهرستان مناطق جنوبی و شرقی استان کرمان برگزار می شود.

سردار چناریان تصریح کرد: این رزمایش پنجمین رزمایش فرماندهی انتظامی استان کرمان، از سال گذشته تاکنون است و در شهرستان های جیرفت، کهنوج، بم، فهرج، ریگان، نرماشیر، رودبار، منوجان، قلعه گنج و عنبرآباد اجرایی می شود.

وی گفت: تفاوت این رزمایش با رزمایش های قبلی فرماندهی انتظامی استان کرمان در این است که با همکاری استان های همجوار به صورت مشترک انجام می شود تا بر هم زنندگان نظم و امنیت فرصت فرار از مناطق جنوبی و شرقی استان کرمان را پیدا نکنند.

سردار چناریان گفت: امیدواریم با تلاش و جدیت پرسنل فرماندهی انتظامی استان کرمان و استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و هم چنین همکاری خوب مردم این مناطق با پلیس، گام های موثر و مثبتی برای ایجاد امنیت پایدار و افزایش احساس امنیت در جامعه برداشته شود.

