دومین شورش در زندانهای آمریکای لاتین/ 44 زندانی در مکزیک کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز گذشته تنها چند روز پس از درگیری در زندانی در هندوراس، آشوب و هرج و مرج در زندان "آپوداکا" در نزدیکی شهر مونتری 44 کشته برجا گذاشت.

با وجود ظرفیت هزار و 500 نفری زندان آپوداکا سه هزار زندانی در این زندان محبوسند و در جریان این هرج و مرج نگهبانان تلاش بسیاری را برای فرو نشاندن آشوب انجام دادند.

در پی کشته شدن هفت زندانی و زخمی شدن 12 فرد دیگر در زندان "کادریتا" در ماه اکتبر این دومین آشوب در شهر مونتری در ماههای اخیر بود.

شهر مونتری مسیر قاچاق مواد مخدر به آمریکا بوده و رقابت کارتل های مواد مخدر با هم دلیل اصلی آشوب در زندان آپوداکا معرفی شده است.