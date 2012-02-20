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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

پس از آشوب در هندوراس؛

دومین شورش در زندانهای آمریکای لاتین/ 44 زندانی در مکزیک کشته شدند

دومین شورش در زندانهای آمریکای لاتین/ 44 زندانی در مکزیک کشته شدند

رسانه ها از آشوب در زندانی در مکزیک و مرگ 44 نفر در یکی دیگر از زندانهای آمریکای لاتین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز گذشته تنها چند روز پس از درگیری در زندانی در هندوراس، آشوب و هرج و مرج در زندان "آپوداکا" در نزدیکی شهر مونتری 44 کشته برجا گذاشت.

با وجود ظرفیت هزار و 500 نفری زندان آپوداکا سه هزار زندانی در این زندان محبوسند و در جریان این هرج و مرج نگهبانان تلاش بسیاری را برای فرو نشاندن آشوب انجام دادند.

در پی کشته شدن هفت زندانی و زخمی شدن 12 فرد دیگر در زندان "کادریتا" در ماه اکتبر این دومین آشوب در شهر مونتری در ماههای اخیر بود.

شهر مونتری مسیر قاچاق مواد مخدر به آمریکا بوده و رقابت کارتل های مواد مخدر با هم دلیل اصلی آشوب در زندان آپوداکا معرفی شده است.

کد مطلب 1538697

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