دوره های آموزش هنرهای سنتی در روستاهای همدان برگزار می شود

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رشته های صنایع دستی دارای قابلیت اقتصادی در روستاهای استان همدان آموزش داده می شود، گفت: در سال جاری روستاهای همدان محل برگزاری 70 درصد از دوره‌های آموزشی هنرهای سنتی و صنایع دستی بوده‌ است.

785 هنرمند روستایی آموزش های هنرهای سنتی را فراگرفتند

وی با اشاره به اینکه مواد اولیه و منابع انسانی موجود در روستاها در انتخاب رشته‌های آموزشی صنایع دستی بررسی شده است، افزود: امسال 785 هنرمند روستایی آموزش‌های لازم را از طریق برگزاری این دوره‌ها فرا گرفتند.

بیات تعداد رشته‌های صنایع دستی آموزش داده شده در روستاهای همدان را 12 رشته اعلام و عنوان کرد: در سال جاری 29 مرکز روستایی میزبان هنرجویان صنایع دستی همدان بودند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان ادامه داد: امسال با برگزاری دوره‌های آموزشی زمینه احیا رشته‌های فراموش‌ شده‌ صنایع دستی روستایی فراهم شد.

تقویت کانون‌ها و خوشه‌های تولید صنایع دستی در روستاها مد نظر است

بیات با بیان اینکه تقویت کانون‌ها و خوشه‌های تولید صنایع دستی در روستاها مد نظر است، گفت: روستاهای اشترمل، جیجانکوه، حاجی‌آباد، توچغاز، می‌آباد، داویجان، حرم‌آباد و جوراب از روستاهای مورد نظر در این زمینه هستند.

وی مهاجرت معکوس در روستاها را مهمترین نتیجه فعالیت کارگاه های هنرهای سنتی از جمله منبت در روستاها عنوان کرد و گفت: مهاجرت معکوس در روستاهایی نظیر دهفول، جیجان کوه، سنگ سفید، بادامک و اشترمل به عنوان مراکز تولید مبل و منبت در استان اتفاق افتاده است.

بیات از فعالیت جمعیت این روستاها و نبود مشکل بیکاری در این مناطق خبر داد و گفت: حتی در بسیاری مواقع تعدادی از نیروهای موردنیاز این کارگاه ها از روستاهای همجوار آنها تامین می شود.

شش هزار و 942 کارگاه تولید مبل و منبت در همدان فعال است

وی با بیان اینکه شش هزار و 942 کارگاه در رشته تولید مبل و منبت در استان همدان فعال هستند، اضافه کرد: بیش از 14 هزار اشتغال در این کارگاه ها ایجاد شده و شهرستان های تویسرکان، ملایر و نهاوند مرکزیت این هنر را دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با اشاره به دیرینگی تولید مبل و منبت در استان همدان و گستردگی کارگاه ها و فعالیت شمار زیاد صنعتگران در این کارگاه ها، گفت: همدان به عنوان قطب مبل و منبت در کشور مطرح است و در صورت حمایت نیازهای کشور را در این زمینه پاسخ می دهد.

محصولات صنایع دستی همدان نیازمند برندسازی است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان در ادامه با بیان اینکه محصولات صنایع دستی این استان نیازمند برندسازی است، افزود: برندسازی از نیازهای اصلی محصولات هنرهای سنتی و صنایع دستی استان همدان به شمار می‌آید.

وی اضافه کرد: حضور در ششمین کنفرانس بین‌المللی برند یکی از فرصت‌های بی‌نظیر استان همدان برای آشنایی با برند و اهمیت برندسازی بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان عنوان کرد: برند وسیله‌ای برای معرفی کالا و شناسنامه‌ای برای هر محصول به شمار می‌آید.

بیات یادآور شد: گروه رهیافت، بنیانگذار برندسازی و مدیریت برند در ایران و متولی برگزاری ششمین کنفرانس بین‌المللی برند بوده است.