180 هزار شماره تلفن ثابت در همدان در انتظار متقاضی است

قاسم نظری پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه واگذاری تلفن در شهرها و روستاهای استان همدان به روز انجام می شود، اظهار داشت: در حال حاضر آمادگی واگذاری بیش از 180 هزار تلفن ثابت در استان همدان وجود دارد.

وی با بیان اینکه با این اقدام نیازهای ارتباطی مردم استان همدان برآورده می شود، گفت: تعداد شماره های منصوبه در استان همدان حدود 528 هزار شماره است.

قاسم نظری پویا با تاکید بر اینکه ایجاد بسترهای لازم برای تبدیل کردن همدان به شهری الکترونیک در حال انجام است، عنوان کرد: در حال حاضر از نظر ارتباطات، پوشش بسیار خوبی در استان همدان فراهم شده و مردم استان به راحتی از این رسانه ارتباطی استفاده می کنند.

ارتقا شاخص ها مهمترین رویکرد شرکت مخابرات استان همدان است

مدیر عامل شرکت مخابرات استان همدان با بیان اینکه ارتقا شاخص ها مهمترین رویکرد شرکت مخابرات استان همدان است، اضافه کرد:استان همدان به عنوان مرکز قطب مخابراتی غرب کشور و مرکز ترانزیت ارتباطات غرب کشور نقش مهم و ویژه ای در عرصه ارتباط رسانی ایفا می کند.

وی در ادامه اظهار داشت: سرویس دهی تلفن ثابت، همراه و دیتا در سطح بسیار خوبی در استان همدان انجام می شود .

نظری پویا اظهار داشت: تعداد 38 سامانه BTS تلفن، 18 سامانه BTS بین فرمانداری ها و تعداد 447سامانه BTS تلفن همراه در استان همدان فراهم شده است .

وی اضافه کرد: پوشش تلفن همراه به صورت 100 درصدی در جاده های اصلی و بین فرمانداری ها وجود دارد

39 درصد مردم همدان از سیستم پرداخت غیر حضوری استفاده می کنند

نظری پویا درادامه با اشاره به اینکه 39 درصد مردم همدان از سیستم غیر حضوری پرداخت قبوض استفاده می کنند، افزود: در حالی که در یکسال گذشته چند همایش تحت عنوان شهرالکترونیک از سوی شورای شهر و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد اما در بخش خدمات غیرحضوری و الکترونیکی نتایج مطلوبی هنوز حاصل نشده است .

مدیر عامل شرکت مخابرات استان همدان اظهار داشت: همدان رتبه 30 کشوری را در پرداختهای غیرحضوری دارد.

نظری پویا با بیان اینکه شرکت مخابرات استان همدان دربسیاری از شاخص ها رتبه اول را دارد، گفت: همدان در زمینه فرهنگ سازی استفاده ازخدمات غیرحضوری نتوانسته گامهای مطلوبی بردارد.