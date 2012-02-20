بررسی میکروسکوپی وضوح تصویر "آی- پد 3"

به گزارش خبرگزاری مهر، شایعات مختلف بیان می کنند که مراسم رونمایی از "آی- پد 3" در هفته اول ماه مارس برگزار خواهد شد.

همچنین شایعات دیگری نشان می دهند که نمایشگر تبلت آینده اپل مجهز به فناوری Retina Display است. اکنون سایت MacRumors بررسیهای میکروسکوپی را درباره وضوح تصویر نمایشگر "آی- پد 3" انجام داده است که به نظر می رسد فرضیه استفاده از فناوری Retina Display در این محصول جدید را تائید می کند.

این سایت که از دیرباز به منابع آگاه نزدیک به اپل دسترسی دارد توانسته است نمونه آزمایشی نمایشگر "آی- پد 3" را آزمایش کند.

مقایسه میکروسکوپی وضوح تصویر "آی- پد 2" و "آی- پد 3"

این بررسی میکروسکوپی تفاوت واضحی را در تراکم پیکسلهای نمایشگر "آی- پد 3" در مقایسه با "آی- پد 2" نشان می دهد.

برپایه این تحقیقات، وضوح تصویر تبلت جدید اپل احتمالا برابر با 2048 در 1536 پیکسل خواهد بود که در یک سطح 9.7 اینچی گسترده شده است.

افزایش تعداد پیکسلها منجر به وضوح تصویر بالاتر و در نتیجه افزایش کیفیت عکسها و متنها نسبت به مدل قبلی می شود.