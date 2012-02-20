کودکان ایرانی 5 دندان پوسیده دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین خوشنویسان با اشاره به آخرین سرشماری بهداشت دهان و دندان که در کشور در سال 1382 انجام شد، گفت: بر اساس این سرشماری، به طور متوسط هر کودک بدو ورود به دبستان 5 دندان پوسیده در دهان دارد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت، برنامه ریزیهای منسجمی را با هدف کاهش این آمار انجام داده است.

خوشنویسان افزود: ترویج استفاده از وارنیش فلوراید، توزیع دهان شویه فلوراید در مدارس ابتدایی و استفاده از شیار پر کن برای دندان های دائمی کودکان 6 ساله، از جمله اقداماتی بود، که با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان آنها اجرا شده است.

وی با تاکید بر اهمیت توجه هر فرد به بهداشت و سلامت دهان و دندان خویش ادامه داد: در این زمینه وزارت بهداشت هم به کمک مردم آمده است و با ارائه آموزشهای بهداشت دهان و دندان شیوه های مراقبت بهینه را به آنان می آموزد.

خوشنویسان تصریح کرد: دندان شیرخوار از 6 ماهگی پس از هر بار شیر خوردن باید توسط والدین تمیز شود.

وی گفت: مسئولیت مراقبت از دندان کودک تا 3 سالگی به عهده پدر و مادر است و در این مدت هر 6 ماه یکبار کودک باید توسط دندانپزشک معاینه شود.

خوشنویسان تاکید کرد: پس از 3 سالگی، دندان کودک باید سالی یکبار مورد معاینه قرار گیرد.