میانجیگری عمان بین ایران و آمریکا مطرح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در حاشیه همایش ملی اکو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با اخبار منتشر شده مبنی بر برنامه پادشاه عمان برای دعوت از رئیس جمهور آمریکا و میانجیگری میان تهران و واشنگتن، گفت: بحث میانجیگری در میان نیست بلکه ایران و عمان روابط ویژه ای با یکدیگر دارند و در مواردی نیز پادشاه عمان پادرمیانی کرده است مانند آزادی برخی افرادیکه به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند.

وی افزود: البته این پا در میانی موثر بود هر چند مسائل حقوقی و قضایی نیز انجام شد.

صالحی تاکید کرد: ایران و عمان در رایزنی دائم با یکدیگر هستند، زیرا مسائل مختلفی در جهان در حال رخ دادن است و باید ایران با کشورهای مختلف از جمله عمان که کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران است رایزنی و مشورت داشته باشد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوالی در خصوص مکان برگزاری مذاکرات ایران با 1+5 اظهار داشت: همچنان که قبلا گفتم علی القاعده این مذاکرات در استانبول خواهد بود یعنی احتمالا مذاکرات در استانبول انجام خواهد شد.

وی در رابطه با دومین سفر هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در یک ماه اخیر که امروز صورت گرفته است، گفت: این سفر در چارچوب توافقات قبلی ایران و آژانس انجام می شود.