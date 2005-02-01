شركت ملي گاز به تعهدات خود عمل نمي كند

به گزارش خبرگزاي "مهر"روابط عمومي شركت توانير در پاسخ به اطلاعيه روابط عمومي وزارت نفت درزمينه سوخت‌رساني به نيروگاهها درزمستان طي اطلاعيه ‌اي اعلام كرد: ادعاي تامين كامل سوخت نيروگاههاي كشور طي 10 ماه اول امسال واقعيت نداشته و اين حقيقت حتي دراطلاعيه روابط عمومي وزارت نفت هم به خوبي روشن است چرا كه اعلام شده است از 16 آبان تا پايان دي ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/2 درصد گاز بيشتربه نيروگاهها تحويل شده است كه با توجه به افزايش توليد و مصرف انرژي برق طي مدت مذكور به ميزان 5/8 درصد ملاحظه مي‌شود كه گاز تحويلي هم بايد حداقل درهمين حد افزايش مي‌يافت تا شرايط سال گذشته تحقق پيدا مي‌كرد.

دراين اطلاعيه آمده است : تحويل گاز طي ماههاي آذر و دي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته نه تنها افزايش نداشته بلكه 5/6 درصد هم كاهش داشته است‏، اين در حالي است كه شركت ملي گاز ايران درابتداي سال به شركت توانير اعلام كرده بود كه در دوماه مذكور با تحويل روزانه 75 ميليون متر مكعب گاز طبيعي ميزان گاز تحويلي نسبت به سال گذشته بيش از 50 درصد افزايش خواهد يافت ومسئولان شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي براين اساس سهميه هاي سوخت مايع را تنظيم كرده بودند.

اين اطلاعيه مي افزايد: درمورد سوخت مايع جايگزين ناشي از كاهش شديد تحويل گاز طبيعي به نيروگاهها در دوماه گذشته و چگونگي توزيع آن بين نيروگاه ها به اطلاع مي‌رساند به‌ رغم انجام هماهنگي‌هاي لازم بين شركت توانير و شركت ملي پخش و پالايش‏، به دليل متنوع بودن نحوه سوخت رساني اعم از خط لوله ريلي و جاده‌اي و با توجه به محدوديت هاي نظام حمل و نقل سوختي در كشوربه ويژه درفصل سرما و يخبندان، با وجود آنكه در مخازن تعداد محدودي از نيروگاههاي كشور سوخت مايع موجود بوده است (در حد ذخيره معمول يا كمتر از آن ) در22 نيروگاه برزگ كشوربا ظرفيت 15هزارمگاوات معادل دو سوم قدرت عملي مورد نياز فصل با محدوديت روزانه سوخت مواجه بوده و اصطلاحاً درشرايط روز مصرف قرار گرفته كه متاسفانه شرايط شكننده و غير مطمئني در تامين سوخت نيروگاهها فراهم شده است.

لازم به ذكر است كه در اكثر كشورها ذخيره سازي حداقل 7 روز سوخت مورد نياز و در بعضي از كشورها تا 60 روز ذخيره سوخت در نظر مي گيرند.

شركت توانير درپايان ضمن قدراني و تشكر مجدد از همكاريهاي انجام گرفته در تامين سوخت نيروگاهها براي تامين برق مورد نياز كشور و ضمن رد هر گونه عدم همكاري در ارائه اطلاعات لازم جهت برنامه ريزي وبرآورد دقيق سوخت مورد نياز توليد برق كشور در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ورد هرگونه عدم همكاري در اطلاع رساني و هماهنگي جهت مكان استقرار نيروگاههاي قديم و جديد و آتي اميدواريم كه با همدلي و همكاري بيشتر بتوانيم شرايط دشوار موجود را پشت سر بگذرايم.

شركت توانير از تمامي مشتركان عزيز برق و گاز در خواست كرد با صرفه جويي در مصارف برق و گاز در روزهاي فصل سرما زمينه بروز حوادث احتمالي را كاهش دهند.

