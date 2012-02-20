همایش ائمه جماعت مدارس چناران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه چناران صبح دوشنبه در این مراسم گفت: مسئولین امر فرهنگ و آموزش، دانش آموزان را با اصل نماز آشنا کنند چرا که اگر این آشنایی ارتقاء و توسعه یابد هیچ وقت از نماز خسته نمی شوند.

حجت الاسلام مظفر تاجی افزود: مربیان زمینه را برای دانش آموزان در توسعه و ترویج فرهنگ نماز مهیا کنند و آنان را تشویق به اقامه نماز کنند.

وی ادامه داد: تکبر و غرور یکی از آسیب هایی است که دانش آموزان در مورد نماز انجام می دهند.

حجت الاسلام تاجی بیان داشت: متاسفانه برخی افراد نماز را در مدارس مزاحم کلاس درس می گویند ولی اینگونه نیست درس و نماز جای خود را دارد و نماز نباید در مدارس تحمیلی باشد.

امام جمعه چناران گفت: فضای نامناسب نمازخانه در مدارس از آسیب های دیگر نماز است که مسئولین نوسازی توجه به این امر داشته باشند.

همچنین در ادامه رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران گفت: یکی از وظایف این اداره احراز صلاحیت، تصحیح قرائت و اعزام روحانی به ادارات، مساجد و مدارس به جهت اقامه نماز است.

حجت الاسلام رحیم خطیبی افزود: ارتقاء سطح آگاهی ائمه جماعت از دیگر وظایف این اداره است که در این راستا جزوات و کتابچه و آموزشهای لازم ارائه شده و می شود.

مدیریت آموزش و پرورش چناران گفت: آموزش و پرورش بر مبنای آموزه های قرآنی شکل گرفته است.

حسین عباس زاده امامی گفت: در گسترش و توسعه آموزهای قرآنی همت و تعامل روحانیون با مدرسه ضروری است.

وی افزود: ائمه جماعت حضور خود را در مدارس ملزم به زمان نماز نکنند بلکه در صورت وقت در ساعات دیگر نیز در مدرسه حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: حضور روحانیون در مدارس باعث گسترش و توسعه اخلاق و معنویت می شود.

همچنین در ادامه معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش چناران گفت: یکی از برنامه های در واقع نظام آموزش و پرورش تربیت، اخلاق و اقامه نماز اول وقت در مدارس است.

حسین صالحی افزود: یکی از کمبودهایی که در برخی از مدارس حس می شود حضور معنوی امام جماعت و روحانی است که در سطح شهرستان چناران 45 روحانی خواهر و برادر در مدارس اقامه نماز جماعت دارند.

وی ادامه داد: 15 دقیقه زنگ نماز در وقت مدارس گنجانده شده است.