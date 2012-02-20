افزایش نظارت بر خدمات رسانی به مسافران نوروزی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محمودی در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی آذربایجان غربی بر افزایش نظارت دستگاههای مسئول بر نحوه ارائه خدمات در اماکن عمومی، هتلها و مراکز اقامتی، مجتمع های رفاهی بین راهی، رستورانها، فروشگاهها و مراکز عرضه میوه تاکید کرد .

وی با بیان اینکه برنامه ریزی دقیق دستگاههای اجرایی برای دارا بودن ایام با نشاط در سال نو و پذیرایی شایسته از میهمانان نوروزی ضروری است، اظهار داشت: باید با یک برنامه ریزی صحیح درتعطیلات سال نو ایامی با نشاط، ایمن برای شهروندان و مسافران فراهم کنیم .

جانشین ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی آذربایجان غربی با اشاره به جاذبه های طبیعی و تاریخی استان ادامه داد: مدیران مسئول دستگاههای اجرایی با بررسی و آسیب شناسی برنامه های سالهای گذشته امکانات مناسب و شایسته برای پذیرای از مسافران نوروزی در استان فراهم کنند .

محمودی همچنین از شهرداران خواست نسبت به مبلمان شهری و زیباسازی معابر عمومی، استفاده از نمادهای سنتی و بومی ویژه نوروز در میادین و مراکز اصلی شهرها اقدام کرده به طوریکه همه چیز نشان از یک مدیریت هنرمندانه و با سلیقه در مدیریت شهری باشد .

وی با بیان اینکه متولیان گردشگری با ارائه طرحی شاخص و جدید خاطره نوروز 91 را در اذهان مسافران و شهروندان ماندگار کنند، بر همکاری رسانه ملی در پخش برنامه های بانشاط در نوروز، معرفی جاذبه های استان و اطلاع رسانی به موقع پیام های ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی به مسافران تاکید کرد .

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی افزود: در چهارشنبه آخر سال نیز شهرداران امکانات مناسبی برای برگزاری این مناسبت را در مناطق مختلف شهرها فراهم کرده و در ایام نوروز نیز از هرگونه عملیات عمرانی و ساختمانی دستگاههای خدمات رسان در شهرها جلوگیری کنند .

فرماندار ارومیه نیز در این جلسه با بیان اینکه شهر ارومیه مقصد نخست بیش از 80 درصد مسافران نوروزی به آذربایجان غربی است، از مسئولین خواست ضمن پیش بینی امکانات مناسب برای پذیرای از میهمانان ، تمهیدات لازم را برای بازدید مسافران از مناطق تاریخی و جاذب سفر در شهر از جمله بازار قدیم ارومیه را فراهم کنند .

جواد شریف نژاد همچنین به معرفی مناطق دیدنی شهرستان و توزیع بسته های فرهنگی و راهنمای مسافران در مبادی ورودی شهر، فرودگاهها و پایانه های مسافربری تاکید کرد و اظهار داشت: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی برنامه های متنوعی را برای استقبال شایسته از بهار و مسافران نوروزی در شهر ارومیه برنامه ریزی می کنیم .

افزایش تعداد پروازهای فرودگاه ارومیه به 25 پرواز در هفته

مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما در آذربایجان غربی نیز در این جلسه عنوان کرد: در این طرح که تا 25 فروردین سال 91 ادامه داشته که تعداد پروازهای هفتگی شرکت هما به 17 پرواز و پرواز های شرکت هواپیمایی آتا نیز به هشت پرواز در هفته افزایش می یابد .

رضوی اظهار داشت: 15 دفتر خدمات مسافرت هوایی در استان در ایام نوروز در دو شیفت کاری ، آماده ارائه خدمات به مسافران بوده و برای انجام پروازهای مستقیم به مشهد و عتبات عالیات در ایام نوروز نیز در حال مذاکره و پیگیری کارها با سازمان حج و زیارت بوده و با به نتیجه رسیدن اقدامات مورد نظر برنامه پروازی به این اماکن مقدس و مذهبی نیز به اطلاع شهروندان می رسد .

وی در ادامه با ارائه گزارشی از خدمات شرکت هواپیمایی هما استان در نوروز 90 گف : در تعطیلات نوروز سال جاری با 712 سورتی پرواز توسط شرکت هواپیماهای هما 84 هزار و 599 نفر مسافر به استان وارد و 83 هزار و 301 نفر نیز از استان به سایر نقاط کشور جابجا شدند .

کاهش 15 درصدی تعرفه هتلها و مراکز اقامتی آذربایجان غربی

نماینده جامعه هتل داران آذربایجان غربی از کاهش 15 درصدی تعرفه هتلها و مراکز اقامتی استان در ایام نوروز خبر داد و گفت : امسال نیز همچون سالهای گذشته به منظور استقبال شایسته از مسافران و فراهم کردن امکانات اقامتی مناسب از 25 اسفند ماه تعرفه های اسکان در هتلها و مراکز اقامتی استان با 15 درصد کاهش اعمال می شود .

محمدرضا صابونچی افزود: از ششم اسفندماه جاری نمایندگان جامعه هتلداران آذربایجان غربی از امکانات رفاهی و خدماتی تمامی واحدهای اقامتی و هتل ها بازدید می کنند .

معاون خدمات شهری شهردار ارومیه هم در این جلسه اظهار داشت: برای برقراری امنیت در جاده‌ها و جلوگیری از بروز حوادث غیرمترقبه در طول تعطیلات نوروزی ایستگاههای سیِار دستگاههای آتش‌نشانی و خودروهای امداد و نجات در جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی مستقر می‌شود .

حسین ستارپور ادامه داد: در صورت عدم دسترسی مسافران به این ستاد از طریق فعال کردن بلوتوثهای خود می‌توانند به راحتی به اطلاعات مورد نظر دست یافته و در زمینه یافتن نقاط دیدنی و گردشگری شهر دچار مشکل نشوند .