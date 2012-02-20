سی امین گردهمایی علوم زمین آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی کره ای در سی امین گردهمایی علوم زمین با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان زمین شناسی در راستای پیشگیری از مخاطرات طبیعی گفت: در سالهای اخیر جوامع بشری مواجه با افزایش تنوع تغییرات و مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی بوده است.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: تغییرات دمایی در 40 سال گذشته بیش از تغییراتی بوده که در 300 سال قبلا از آن در دنیا رخ داده است اما خوشبختانه پیش بینی هایی صورت گرفته تا بتوان با این تغییرات مقابله کرد.



وی تصریح کرد: برخی کشورهای دنیا تا سال 2020 خود را از انرژی فسیلی بی نیاز می کنند که این امر می تواند بخشی از آلودگی ها را کنترل کند اما در کنار این باید تغییرات بنیادین در فناوری اطلاعات را نیز مد نظر قرار داد.



به گفته کره ای، در این راستا مدیریت اطلاعات با اهداف زیست محیطی و حمایت از تحقیقات علوم زمین و نیز تولید اطلاعات نیز باید در دستور کار قرار گیرد.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تعداد رخدادها و مخاطرات گزارش شده در فاصله سالهای 1900 تا 2010 رشد چشمگیری داشته است اما مطالعات نشان می دهد که تعداد تلفات علی رغم افزایش این مخاطرات روند نزولی را تجربه کرده اما تعداد نفرات در معرض خطر رشد چشمگیری داشته اند چرا که یک درصد از کل خشکی های زمین میزبان 50 درصد جمعیت دنیا است.



کره ای میزان رخدادهای سیل صورت گرفته در فاصله سالهای 2010تا 2012 را 12 مورد عنوان و تصریح کرد: تعداد رخدادهای سیل طی سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته که بر این اساس باید برای کنترل خسارات و تلفات ناشی از آن اقدامات گسترده ای صورت گیرد.



همچنین در این گردهمایی جلیل قلمقاشی دبیر این گردهمایی نیز گفت: سالانه 10 درصد از درآمد ناخالص ملی صرف جبران مخاطرات زمین شناسی می شود که بر این اساس تحقیقات گسترده ای در رابطه با پیش بینی وقوع این مخاطرات در حال انجام است.



وی ادامه داد: بیشترین حجم مقالات آی اس ای علمی و پژوهشی مربوط به علوم زمین است که نشان از توجه به مباحث مرتبط با زمین شناسی و علوم مرتبط با آن دارد.