2600 میلیارد ریال در سفر سوم دولت به گرگان تخصیص یافت

جعفر گرزین در گفگو با خبرنگار مهر مجموع اعتبارات سفر اول ریاست جمهوری 162میلیارد و در سفر دوم را 172میلیارد تومان اعلام کرد.

وی اظهار داشت: اعتبارات تملک و دارایی نیز 118 میلیارد تومان، اعتبارات شهرداریها 202میلیارد و اصل 127 حدود 71 میلیارد تومان بوده است.

گرزین اظهار داشت: با دیگر اعتبارات ملی و حوادث، پنج هزار و 543 میلیارد تومان مجموعه اعتبارات اجرایی شهر گرگان است که نسبت به دوره های قبل بسیار کم نظیر است.

وی گفت: مقاوم سازی 64 مدرسه، اعتبار 72 میلیارد تومانی برای دانشگاه علوم پزشکی گرگان وهزینه 100میلیارد تومانی برای مسکن مهر استان از جمله اقدامات کم نظیر دولت نهم و دهم است که با همکاری نمایندگان استان واستاندار در استان اتفاق افتاده است.



فرماندار گرگان با بیان اینکه در میدان وحدت، ولیعصر و کاخ با توجه به مشکلاتی که در انتخابات قبل بوجود آمده بود، تبلیفات ممنوع است گفت: من دغدغه ام امنیت شهر است وما تحمل تخلف واغماض از هیچ کس را نداریم.

وی بیان داشت: کمیته امحاء ما نیز آماده است که در چارچوب قانون تخلفات را محو کند.