پلیس با تماشاگران کاله درگیر شد نه میزبان/ دعوای بازیکنان تاثیری درلغو بازی نداشت

امیدوار حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه دیدار دو تیم گیتی پسند و کاله در گیم سوم نیمه تمام ماند، اظهارداشت: تماشاگران حاضر در سالن به خاطر حاشیه‏هایی که ایجاد کرده بودند ماموران نیروی انتظامی را مجبور به استفاده از گاز اشک آور برای کنترل شرایط مسابقه کردند اما همین کار عملا ادامه بازی را غیرممکن کرد.

وی تصریح کرد: گاز اشک آور با بوی فلفلی که داشت ادامه حضور در سالن را برای همه غیرممکن کرده بود چون در آن شرایط نه راحت می‌شد صحبت کرد نه دیدی داشت به همین دلیل ادامه بازی را لغو کردیم به خصوص اینکه یکی از تماشاگران که متوجه نشدم منتسب به کدام تیم بود هم به قصد برخورد با علیزاده - لیبرو تیم کاله - وارد زمین شده بود.

رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "ظاهرا مشکل اصلی از طرف تماشاگران بوده است. علت این موضوع چه بود و بیشتر تماشاگران کدام تیم در حاشیه‎های بازی نقش داشتند؟" پاسخ داد.

وی گفت: در سالن حدود 1000 تماشاگر گیتی‏پسند حضور داشتند. در یک بخشی از سالن تماشاگران کاله نشسته بودند که البته تعدادشان خیلی نبود. شاید آنها بیشتر ازهفت هشت نفر نبود. من درست متوجه درگیری‏ها و حاشیه‏های آنها نشدم اما در جریان بازی تماشاگران با یکدیگر درگیری نداشتند و اختلاف خاصی میان آنها ایجاد نشد اما در یک لحظه و در جایگاهی که برای تماشاگران کاله بود، میان پلیس و تماشاگران درگیری ایجاد شد.

حاتمی افزود: پس از آن بود که ماموران نیروی انتظامی برای کنترل شرایط اقدام به استفاده از گاز اشک آور کردند و ما هم مجبور به لغو کردن بازی شدیم چون در آن شرایط راه رفتن عادی همان امکانپذیر نبود چه برسد به بازی کردن. در آن لحظه فقط برای‎مان مهم بود که به تسریع خروج تماشاگران و بازیکنان از سالن کمک کنیم البته متاسفانه کار یکی از تماشاگران به بیمارستان کشیده شد و وضعیت یک نفرهم به گونه‏ای شد که اقدام به مداوای وی در سالن کردند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه "ظاهرا در گیم نخست بازی میان سعید معروف و موسوی عراقی - دو بازیکن کاله و گیتی‌پسند - درگیری لفظی ایجاد شد. آیا این موضوع تاثیری در حاشیه‌های کلی بازی نداشت؟"، اظهارداشت: داور در همان گیم اول طبق قانون با این دو بازیکن برخورد کرد و به هر دو کارت زرد داد. این برخورد در همان گیم با برخورد به موقع داور تمام شد و تاثیری در حاشیه‌های بعدی نداشت.

ناظر دیدار تیم‌های گیتی‌پسند و کاله تاکید کرد که گزارش کامل این بازی در اختیار کمیته انضباطی قرار خواهد گرفت تا طبق قانون با خاطیان برخورد شود.