بیشترین تخلفات کارمندان وزارت بهداشت در رده کارشناسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن آقاجانی در جلسه مسئولان هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی اظهار داشت: یکی از مشکلات در تخلفات اداری کارکنان آشنا بودن افراد به قوانین است که این امر با اصلاح ساختارها و تغییر سیستم‌ها به منظور آموزش افراد و آشنایی آنان با قوانین اداری امکان‌پذیر است.

وی افزود: در این راستا مقرر شده است که آموزشها و اطلاع رسانیهای لازم در بازه زمانی مشخص به مدیران حوزه ستادی و همچنین کارمندان تازه استخدام از جمله پرستاران داده شود.

مدیر کل دفتر وزارتی و روابط عمومی تصریح کرد: آشنایی با تخلفات اداری، آیین رسیدگی به تخلفات اداری، بررسی ضوابط شروع رسیدگی و آشنایی با مجازاتهای اداری از سرفصلهای مهم آموزش در دفتر هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت بهداشت است.

وی با بیان اینکه بالاترین تخلفاتی که از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور گزارش شده، غیبتهای غیر موجه بوده است، گفت: اعمال خلاف شئون شغلی، کم کاری، استعمال مواد مخدر، گزارش رشوه و ترک خدمت بدون توجیه از جمله تخلفات گزارش شده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت بهداشت است.

آقاجانی خاطرنشان کرد: میزان تخلفات کارمندان مرد نسبت به زنان بیشتر بوده و میزان بیشترین تخلفات گزارش شده در رده کارشناسی و خدماتی است.

وی افزود: در مقایسه با سال گذشته تخلفات اداری کارمندان وزارت بهداشت فزآینده نبوده و در بعضی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور نیز سیر کاهنده ای داشته است.