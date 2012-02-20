روحانیت بیشترین نقش را برای حضور مردم در جنگ تحمیلی ایفا کرد

حجت الاسلام جعفر محسن زاده به مناسبت یکم اسفندماه روز روحانیت و دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در اول اسفند 1364، نماینده امام در سپاه پاسداران، حجت الاسلام شیخ فضل الله محلاتی، به همراه هشت تن از نمایندگان مجلس و چند تن از قضات و مسئولان دیگر، عازم جبهه های جنگ بودند که هواپیمای حامل آنها مورد حمله دو فروند جنگنده عراقی قرار گرفت.

وی در توضیح بیشتر این حادثه بیان داشت: همه سرنشینان این هواپیما که نزدیک به پنجاه تن بودند در اهواز به شهادت رسیدند.

امام جمعه خیرآباد ادامه داد: برای ارج نهادن به فداکاریهای روحانیون در طول دوران دفاع مقدس، این روز به نام روز"روحانیت و دفاع مقدس" نام گذاری شد.

وی عنوان کرد: تشویق و ترغیب مردم به حضور در میدانهای نبرد و ایجاد روحیه استقامت و مقاومت در دشواریهای ناشی از جنگ و دادن امید و اطمینان به تحقق وعده های الهی، از جمله نقشهای روحانیت در حماسه دفاع مقدس است.

روحانیت در تمام عرصه ها پیشکسوت بوده است

حجت الاسلام محسن زاده اضافه کرد: روحانیت در همه موارد از دیوارهای مدرسه فیضیه تا سلولهای زندان مخوف پهلوی و در خیلی از موقعیتهای دیگر مورد تهدید بوده و در تمام نهضتهای انقلابی پیشکسوت مردم بوده است.

وی گفت: در پایان جنگ تحمیلی رقم شهدای روحانیت 2500 نفر اعلام شد که این رقم نسبت به جمعیت روحانی آن زمان قابل توجه بود.

وی اظهار داشت: روحانیت نقشی که باید به عنوان امام مردم ایفا می کرد را در خط مقدم جبهه و با حضور پر رنگ در آن به انجام رساند.

روحانیت باید در جنگ نرم نیز تا پای جان ایستادگی کند

این مسئول یادآور شد: روز روحانیت و دفاع مقدس باید روز تجلیل از این قشر باشد؛ باید جامعه روحانی در جنگ نرم که همچون دفاع مقدس برای اسلام است تا پای جان ایستادگی کند و باز هم نقش پررنگی را رقم بزند.

وی افزود: همه مردم و روحانیون باید جانفشانیها و ایثارگریهای امام خمینی(ره) را مدنظر خود قرار دهند و با توجه به جنگ نرمی که کشورهای غربی و بیگانه به راه انداخته اند این سرمشق را به منصه ظهور برسانند.