  1. استانها
  2. تهران
۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

به بهانه یکم اسفند/

روحانیت بیشترین نقش را برای حضور مردم در جنگ تحمیلی ایفا کرد

روحانیت بیشترین نقش را برای حضور مردم در جنگ تحمیلی ایفا کرد

ورامین – خبرگزاری مهر: امام جمعه خیرآباد اظهار داشت: روحانیون به عنوان پرچم داران حرکتهای انقلابی، بیشترین نقش را در حضور مردم در صحنه های جنگ تحمیلی ایفا کردند.

حجت الاسلام جعفر محسن زاده به مناسبت یکم اسفندماه روز روحانیت و دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در اول اسفند 1364، نماینده امام در سپاه پاسداران، حجت الاسلام شیخ فضل الله محلاتی، به همراه هشت تن از نمایندگان مجلس و چند تن از قضات و مسئولان دیگر، عازم جبهه های جنگ بودند که هواپیمای حامل آنها مورد حمله دو فروند جنگنده عراقی قرار گرفت.

وی در توضیح بیشتر این حادثه بیان داشت: همه سرنشینان این هواپیما که نزدیک به پنجاه تن بودند در اهواز به شهادت رسیدند.

امام جمعه خیرآباد ادامه داد: برای ارج نهادن به فداکاریهای روحانیون در طول دوران دفاع مقدس، این روز به نام روز"روحانیت و دفاع مقدس" نام گذاری شد.

وی عنوان کرد: تشویق و ترغیب مردم به حضور در میدانهای نبرد و ایجاد روحیه استقامت و مقاومت در دشواریهای ناشی از جنگ و دادن امید و اطمینان به تحقق وعده های الهی، از جمله نقشهای روحانیت در حماسه دفاع مقدس است.

روحانیت در تمام عرصه ها پیشکسوت بوده است

حجت الاسلام محسن زاده اضافه کرد: روحانیت در همه موارد از دیوارهای مدرسه فیضیه تا سلولهای زندان مخوف پهلوی و در خیلی از موقعیتهای دیگر مورد تهدید بوده و در تمام نهضتهای انقلابی پیشکسوت مردم بوده است.

وی گفت: در پایان جنگ تحمیلی رقم شهدای روحانیت 2500 نفر اعلام شد که این رقم نسبت به جمعیت روحانی آن زمان قابل توجه بود.

وی اظهار داشت: روحانیت نقشی که باید به عنوان امام مردم ایفا می کرد را در خط مقدم جبهه و با حضور پر رنگ در آن به انجام رساند.

روحانیت باید در جنگ نرم نیز تا پای جان ایستادگی کند

این مسئول یادآور شد: روز روحانیت و دفاع مقدس باید روز تجلیل از این قشر باشد؛ باید جامعه روحانی در جنگ نرم که همچون دفاع مقدس برای اسلام است تا پای جان ایستادگی کند و باز هم نقش پررنگی را رقم بزند.

وی افزود: همه مردم و روحانیون باید جانفشانیها و ایثارگریهای امام خمینی(ره) را مدنظر خود قرار دهند و با توجه به جنگ نرمی که کشورهای غربی و بیگانه به راه انداخته اند این سرمشق را به منصه ظهور برسانند.

کد مطلب 1538723

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها