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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

فرماندار همدان:

چهار جابجایی در مرکز حوزه انتخابیه همدان و فامنین انجام شد

چهار جابجایی در مرکز حوزه انتخابیه همدان و فامنین انجام شد

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار همدان از پایان مهلت قانونی تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با چهار جابجایی در مرکز حوزه انتخابیه همدان و فامنین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی مطلق افزود: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، پس از ابلاغ مراتب تایید صلاحیت به داوطلبان، داوطلب می تواند حوزه انتخابیه خود را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه داوطلب فقط یک بار می تواند حوزه انتخابیه خود را تغییر دهد، گفت: موعد قانونی تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان حداکثر تا 15 روز قبل از روز اخذ رای امکان پذیر است.

قهرمانی مطلق با اشاره به جابجایی چهار داوطلب در مرکز حوزه انتخابیه همدان و فامنین اظهار داشت: در مهلت مقرر سه داوطلب از مرکز حوزه انتخابیه همدان و فامنین، حوزه انتخابیه خود را به سایر حوزه های انتخابیه تغییر دادند.

قهرمانی مطلق افزود: یک داوطلب نیز از حوزه انتخابیه دیگری به مرکز حوزه انتخابیه همدان و فامنین، حوزه انتخابیه خود را تغییر داد.

کد مطلب 1538724

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