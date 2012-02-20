حضور گسترده جوانان در انتخابات دشمنان را ناامید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی انتخابات با حضور دانشجویان دانشگاه های شهرستان روانسر در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

معاون فرماندار روانسر در نشست هم اندیشی انتخابات که با حضور دانشجویان دانشگاه های این شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری روانسر برگزار شد، گفت: باید از ظرفیت های مطلوب و بالقوه دانشجویان در راه تحقق اهداف انقلاب و به ویژه برگزاری انتخابات نهایت استفاده را ببریم.

مراد باباخانی با اشاره به اینکه دانشجویان باید برای مشارکت حداکثری در انتخابات نقش آفرینی کنند، افزود: حضور گسترده جوانان در امر انتخابات دشمنان را بیش از پیش ناامید خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اگر جوانان کشور با وحدت کلمه و پیروی از رهنمودهای رهبری در مسیر صحیح انقلاب حرکت کنند، تلاش های دشمنان نظام و انقلاب اسلامی برای تضعیف پایه های اعتقادی و مذهبی آنان تاثیرگذار نخواهد بود.

مرادباباخانی افزود: نسل جوان انقلاب اسلامی در طول 33 سال گذشته برای تحقق آرمان های انقلاب گامهای موثر و ارزشمندی را برای تعالی این نظام برداشته اند و روحیه استقلال و عزت این ملت را همچنان زنده نگه داشته اند.

معاون فرماندار روانسر تاکید کرد: جوان نظام اسلامی باید همیشه نخبه و با شور و نشاط باشد.

اصل بی طرفی مهمترین رسالت مجریان انتخابات است

معاون فرمانداری صحنه در جمع توجیهی اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: اصل بی طرفی مهمترین رسالت مجریان و دست اندرکاران انتخابات است.

سید موسی موسوی فرد افزود: مجریان انتخابات باید با سرلوحه قرار دادن اصل امانتداری از آرای مردم، وظایف محوله خود را به نحو احسن به انجام برسانند.

وی برگزاری یک انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری مردم را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: مردم با حضور همه جانبه در انتخابات، بار دیگر وفاداری خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی را به جهانیان ثابت خواهند کرد.

معاون فرمانداری صحنه گفت: دشمن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دنبال کاهش حضور مردم و ایجاد تفرقه و یاس و ناامیدی و بدبین کردن مردم به مسئولان و نظام است.

وی تاکید کرد: مردم ایران دارای بصیرت و آگاهی هستند و با شناخت کافی که از دشمن و اهداف شوم آن دارند، به حمدالله، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نیز چون دیگر انتخابات های کشور و حتی پرشورتر از گذشته برگزار می کنند.

موسوی فرد در پایان از وجود 84 شعبه اخذ رای در انتخابات مجلس نهم در این شهرستان خبر داد و گفت: از مجموع شعبات درنظر گرفته شده برای دو حوزه فرعی صحنه و دینور، 34 شعبه آن ثابت و 50 شعبه نیز سیار است.

در این دوره آموزشی مجریان و فعالان برگزاری انتخابات در حوزه صحنه حضور داشتند و با نحوه تکمیل و تنظیم انواع فرمها، پلمپ و فک پلمپ صندوقهای رای آشنا شدند.

جلسه آموزشی توجیهی اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با حضور بیش از 300 نفر از اعضای شعب اخذ رای با هدف فراگیری آموزش های لازم برای هرچه بهتر برگزار کردن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات فرمانداری صحنه برگزار شد.

1900 هکتار از زمینهای کشاورزی قصرشیرین به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شد

فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: بیش از 1900 هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان قصرشیرین به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

حسین پروین تاکید کرد: برای زیرپوشش بردن اراضی بیشتر در طرح آبیاری تحت فشار تا پایان سال چند طرح دیگر نیز افتتاح می شود.

وی تصریح کرد: در سالجاری نیز 200 هکتار از اراضی قصرشیرین مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شده و اجرای این طرح در سطح 250 هکتار از اراضی دیگر در دست اقدام است.

فرماندار قصرشیرین در پایان گفت: تا 2 سال دیگر بیش از 95 درصد از زمینهای کشاورزی قصرشیرین به آبی تبدیل می شود.

