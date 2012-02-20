آق قلا آماده میزبانی مسافران نوروزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح دوشنبه در اولین جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی ، از تشکیل هفت کمیته ستاد تسهیلات نوروزی برای ارائه خدمات بیشتر در ستاد تسهیلات نوروزی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: کمیته هایی شامل اسکان و پذیرایی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، ارتباطات و اطلاع رسانی، ، امنیت ، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی برای ارئه خدمات بیشتر در ستاد تسهیلات سفرهای شهرستان آق قلا تشکیل می شود.

کر با اشاره به اینکه فعالیت اصلی ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان آق قلا از 25 اسفند ماه جاری آغاز می شود، گفت: فعالیتهای ستاد تا چهاردهم فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی از جمله اهداف تشکیل ستاد تسهیلات نوروزی را اطلاع رسانی به گردشگران، رسانه ها، کنترل جاده ای، نظارت بر تاسیسات گردشگری، رفع مشکلات گردشگران، اشاعه فرهنگ اصیل ایرانی و فرهنگ بومی و منطقه ای، حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی و... عنوان کرد.

کر با اشاره به ظرفیتهای شهرستان آق قلا در زمینه جذب گردشگر اظهار داشت: با برنامه ریزی دقیق و صحیح می توان در ایام نوروز زمینه ورود هر چه بیشتر گردشگران را فراهم آورد.

وی اضافه کرد: کمیته ارزیابی به منظور سنجش میزان فعالیت وعملکرد دستگاههای اجرایی و نهادها و نحوه خدمت رسانی به مسافران تشکیل شده است و پیش بینی می شود با تدابیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی و با تعامل و حضور همه‌ دستگاههای ذیربط امسال نیز شاهد ارائه‌ خدمات مطلوب به گردشگران و ایجاد تسهیلات و امکانات مورد نیاز آن‌ها باشیم.

استقرار کشیک در ادارات و سازمانها، آماده باش ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان و تمام مراکز درمانی، آتش نشانی، جایگاههای سوخت رسانی، مخابرات، افزایش گشتهای نیروی انتظامی، استقرار اکیپهای امداد خودرو در جاده ها، چاپ بروشور وتهیه تابلو و... جهت راهنمائی مسافران و... از تصمیمات مهم این ستاد بود.