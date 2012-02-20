اجرای نمایش "سیدروماک" در کارگاه نمایش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدروماک از دو بخش تراژیک و کمیک تشکیل شده و بداهه پردازی حرکت بر روی دو متن نئو کلاسیسیسم به نام های "آندروماک" نوشته ژان باتیس راسین و "السید" نوشته پییرکرنی اساس داستان نمایش است.

"سیدروماک" در سی امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در دو بخش میهمان و بین الملل حضور داشت و در بخش فجر استانی نیز در استانهای کرمانشاه و لرستان روی صحنه رفت که در همه اجراها با استقبال از سوی تماشاگران مواجه شد. نمایش"سیدروماک" از ساعت 18:30 با مدت زمان 55 دقیقه و قیمت بلیت 6 هزار تومان درکارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقمندان تئاتر است.

تسهیلات ویژه خرید بلیت نمایش "مومیا" برای دانشجویان

بلیت نمایش"مومیا" به کارگردانی هادی مرزبان از یکشنبه تا سه‌شنبه هر هفته برای تمامی دانشجویان رشته‌های تحصیلی با تخفیف ارائه می‌شود. بلیت این اثر نمایشی که از 24 بهمن ماه اجرای خود را در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده‌است، تا پایان اجراهای خود از یکشنبه تا سه‌شنبه هر هفته برای دانشجویان تمامی رشته‌های تحصیلی با 25 درصد تخفیف ارائه می‌شود. نمایش "مومیا" هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 19 با قیمت 6 هزار تومان در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

تغییر در زمان اجرای نمایش "پسرک چشم آبی"

نمایش عروسکی"پسرک چشم آبی" کاری از گروه تئاتر"سنجاق قفلی" به کارگردانی سلما محسنی اردهالی و سینا ییلاق بیگی که قرار بود روز سه شنبه 2 اسفند اجرا خود را در سالن کوچک مولوی آغاز کند به روز پنج شنبه 4 اسفندماه موکول شد. نمایش "پسرک چشم آبی" به نویسندگی سلما محسنی اردهالی بر اساس داستانی از جواد مجابی با بازی و عروسک گردانی محمدرضا مالکی، علی باروتی، سلما محسنی اردهالی، فرزانه عاقلی است.

رضا بهبودی، سعید چنگیزیان، سهیلا گلستانی، آرین شریعتی به عنوان صدا پیشگان، نیما حسین زاده موسیقی، بنفشه بدیعی و سلما محسنی اردهالی طراحی و ساخت عروسک، سینا ییلاق بیگی طراح صحنه و نور، هادی بادپا دستیار کارگردان و صحنه، مریم سجادی راد طراحی و دوخت لباس عروسک، فرزانه عاقلی مدیر صحنه، جلال الدین حمیدی عکاس، امیر بهزاد طراح صوت و افکت از دیگر عوامل این نمایش هستند.

"پسرک چشم آبی" در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران، مبارک در تابستان 1389، با تلفیقی از عروسک و بازی بازی دهندگان اجرا شده بود. این نمایش از سه شنبه 2 اسفند ماه، ساعت 17:30 در سالن کوچک تالار مولوی واقع در خیابان انقلاب، خیابان 16 آذرروی صحنه می‌رود.