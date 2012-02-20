خشونت علیه پرستاران در مراکز درمانی همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین شمس اظهار کرد: انواع خشونتهای کلامی و فیزیکی در مراکز درمانی علیه پرستاران انجام می شود و می توان به نمونه های مختلف آن اشاره کرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در دو ماه اخیر در بیمارستان روانپزشکی ارومیه بیمار روانی که چاقو به همراه داشت حین تعویض لباس بر روی یکی از همکاران و مسئول بخش چاقو کشید و به مسئول بخش 4 تا 5 ضربه چاقو اصابت کرد به نحوی که محل یکی از این ضربات در نزدیکی رگ گردن (شریان کاروتید) بود حال این سئوال مطرح است که اگر این فرد بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست می داد چه کسی پاسخگو بود.

شمس ادامه داد: یک مورد دیگر در بخش ارتوپدی بیماری مرخص شده بود و به یکی از همکاران زن حمله شد که پرستار مرد در حمایت وارد شد اما فرد با شکستن شیشه به وی حمله کرد. پرستار مرد از خود دفاع کرد که البته پس از این حادثه به پرستار عنوان شد که شما حتی حق دفاع نیز نداشتید.

عضو شورای عالی نظام پرستاری افزود: به علل مختلفی پرستاران همواره در معرض این خشونتها و ضرب و شتم ها هستند که بسیاری از این حوادث متاسفانه در رسانه ها و مطبوعات منتشر نمی شود و البته سازمان نظام پرستاری کشور با بیش از 100 هیئت مدیره در سراسر کشور می تواند با دادن فراخوان نسبت به جمع آوری اطلاعات پرستاران اقدام کند.

شمس یادآور شد: هم اکنون اطلاعات و آمار مستندی در خصوص میزان خشونت علیه پرستاران در کشور در دسترس نیست.

وی گفت: خشنونت در انواع مختلف آن شامل خشونتهای کلامی و فیزیکی علیه پرستاران همچنان ادامه دارد و شاید هر روز شاهد مواردی از این خشونتها علیه پرستاران هستیم. خشونتهایی که به روح و جسم پرستاران آسیب می زنند و پرستاران در کنار سختی کار فراوان و مشکلات مختلف باید این نوع برخوردها را نیز تحمل کنند.