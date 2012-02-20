حضور 53شرکت دانش بنیان روسیه در نمایشگاه فناوریهای پیشرفته

به گزارش خبرنگار مهر، امینرضا خالقیان امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه فناوریهای پیشرفته ایران و روس افزود: این نمایشگاه با پیگیری رایزن فناوری کشور روسیه و مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهور برگزار شد.
دبیر نمایشگاه فناوریهای پیشرفته ایران و روس با اشاره به جزئیات نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور 53 شرکت دانشبنیان روس از امروز آغاز به کار کرد و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: این نمایشگاه بستری برای توسعه و انتقال فناوری و تبادل اطلاعات در حوزههای مختلف علمی میان محققان دو کشور فراهم میکند.
خالقیان همچنین خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه محصولاتی در حوزههای مختلف نانو، بیوتکنولوژی، الکترونیک و نفت و گاز و پتروشیمی عرضه میشود.
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