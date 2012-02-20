غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت راه اندازی دانشگاههای تک جنسیتی در کشور، اظهار داشت: در صورتیکه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجوز اصولی چهار دانشگاه تک جنسیتی در استان البرز موافقت کند یک یا دو دانشگاه در این استان از مهرماه سال آینده فعالیت خود را به عنوان دانشگاه تک جنسیتی آغاز می کنند.

وی اظهار داشت: بیشترین تقاضا در استان البرز برای راه اندازی دانشگاههای تک جنسیتی دخترانه است.

وی گفت: هر دانشگاه تک جنسیتی در ابتدای راه اندازی و دریافت موافقت اصولی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها اجازه پذیرش دانشجو در سه رشته را دارد.

به گفته مدیر کل آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم، در هیأت موسس دانشگاههای تک جنسیتی دختران، مسئولان زن و هیأت موسس دانشگاههای تک جنسیتی پسران را علاوه بر مسئولان مرد، مسئولان زن هم می توانند تشکیل دهند.

وی خاطر نشان کرد: به منظور دریافت مجوز راه اندازی دانشگاههای تک جنسیتی، متراژ دانشگاه در استان تهران باید 3 هزار مترمربع و متراژ دانشگاه در سایر استانها باید یک هزار و 500 مترمربع باشد.

نادری با اعلام اینکه دانشگاههای تک جنسیتی شهریه پرداز هستند، تاکید کرد: این دانشگاهها تنها در سال اول راه اندازی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می توانند دانشجو پذیرش کنند.