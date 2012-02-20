وخامت زندگی یونانیها در سایه ریاضت تحمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در مطلبی نوشت: زندگی در یونان هنوز مساعد تر نشده، بلکه برعکس مالیات های جدید برای مردم در نظر گرفته شده، دستمزدها پایین تر رفته و قیمت نفت هم گرانتر شده است.

در ادامه آمده است این روزها خارجی هایی که به یونان وارد می شوند یک کلمه را به سرعت یاد می گیرند و آن هم کلمه این ملک اجاره داده می شود است.از عواقب بزرگ رکود اقتصادی یونان که از چهار سال پیش آغاز شده، ملک های خالی و بدون متقاضی برای اجاره حتی در بهترین مکانهای یونان می باشد. به ندرت مستاجر در این کشور یافت می شود.

بسیاری از مناطق یونان با پلاکاردها و تبلیغاتی برای اجاره دادن املاک پر شده واین صاحبان املاک هستند که برای اجاره دادن ملکشان به دنبال مستاجر می دوند.

نویسنده در ادامه اظهار داشت : (با وجود بحران اقتصادی در یونان) اما هنوز هزینه ها و قیمت کالاها در این کشور پایین نیامده و این کشور همچنان یکی از گرانترین کشورها در اروپا می باشد. بسیاری کالاها در این کشور حتی گرانتر از کشور آلمان می باشد. بر اساس آمار سازمانهای اروپایی در شروع سال گذشته هزینه ها در کشور یونان سریعتر از هر کشور دیگر منطقه یورو بالا رفته است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه یونان سخت ترین بحران اقتصادی خود در تاریخ بعد از جنگ جهانی را تجربه می کند نوشت: اما هزینه ها و قیمت کالاها در این کشور تا به حال در چنین شرایطی به ندرت پایین رفته است.

فرانکفورتر آلگماینه در ادامه این مطلب یکی از دلایل این امر را افزایش مالیاتها در این کشور تحت فشارهای صندوق بین المللی پول عنوان کرد که در حال حاضر به بالاترین حد خود در منطقه یورو افزایش پیدا کرده است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: قبلا قیمت بنزین در یونان بسیار کمتر از کشور آلمان بود اما این دوران دیگر سپری شد. امروزه برای هر لیتر بنزین معمولی در این کشور 1.8 یورو پرداخت می شود و بنزین سوپر نیز 1.9 یورو در لیتر می باشد.

به گفته یک کارشناس یونانی بسیاری از آلمانیها ظاهرا بر این عقیده اند که یونانیها هنوز صرفه جویی و ریاضت اقتصادی را شروع نکرده اند و با کمک پولهای کمکی آلمان در یک بهشت برین زندگی می کنند.

وی بسیاری از خویشاوندان و دوستان خود را می شناسد که اخیرا دستمزدهایشان بسیار کمتر از سابق شده است مثلا فردی است که شغل خود را از دست داده و به دلیل اینکه نتوانسته در محل زندگی اش اجاره پرداخت کند به منطقه ای دیگر و ارزانتر از یونان تغییر جا داده است.

این کارشناس یونانی در ادامه این مطلب به کاهش چشمگیر دستمزدهای یونانیها در مشاغل مختلف اشاره کرده و نوشت: با وجود اینکه درآمد خانواده های یونانی پایین رفته است، اما هزینه ها و قیمت کالاها در سالهای گذشته به ندرت در این کشور کاهش داشته است. بسیاری از وسایل مورد نیاز زندگی مردم در یونان حتی بسیار گرانتر از آلمان می باشد. این مسئله با ساختارهای اقتصادی در این کشور مرتبط است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به سخت شدن شرایط زندگی برای بازنشستگان یونانی با توجه به افزایش مالیاتها و کاهش حقوق بازنشستگی آنها اشاره کرده و نوشت: در خانواده های یونانی بحث های زیادی درباره قیمت بالای نفت وجود دارد.