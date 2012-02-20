شمشیرباز یزدی به جدول حذفی مسابقات جهانی ایتالیا راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتوحی رقابت خود را در یک جدول هفت نفره آغاز کرد و از سد نمایندگان آمریکا، اتریش و روس گذشت و از کشورهای هلند، ایتالیا و فرانسه شکست خورد و به جدول حذفی مسابقات راه پیدا کرد.

وی در نخستین بازی حذفی خود با "کوتوری یر" شمشیرباز رده 25 جهان از کشور کانادا با نتیجه 15 بر 11 شکست خورد و در رده 120 جهان قرار گرفت.

دعوت از بانوی یزدی به تیم ملی فوتبال جوانان

نادیا شمسی فوتبالست یزدی از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال بانوان رده سنی جوانان به اردوی آمادگی تیم ملی کشورمان دعوت شد.

اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال جوانان با حضور 27 بازیکن از 15 استان تشکیل می شود.

این اردو از هشتم اسفند به مدت چهار روز در محل مجموعه ورزشی آزادی، کمپ تیم های یزد برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال میرک کیش مهریز قهرمان مسابقات جام حذفی استان



مسابقات فوتبال جام حذفی استان یزد با قهرمانی تیم میرک کیش مهریز به کار خود پایان داد.

در فینال این مسابقات که در ورزشگاه آزادی تفت برگزار شد، تیم میرک کیش با نتیجه سه بر صفر بر تیم استیلا کویر یزد پیروز شد و به مقام قهرمانی رسید.

گل های تیم میرک کیش در دقایق 29 ، 50 و 60 به ترتیب توسط جواد هویدا، مجتبی حسن پور و حسین زارع زاده به ثمر رسید.

تیم میرک کیش با کسب مقام قهرمانی به عنوان نماینده استان در فصل آینده در مسابقات فوتبال قهرمانی جام حذفی کشور شرکت خواهد کرد.

مسابقات فوتبال جام حذفی استان یزد با حضور 26 تیم به مدت چهار ماه برگزار شد.

مسابقات والیبال بانوان قهرمانی استان



مسابقات والیبال بانوان قهرمانی استان با انجام چهار دیدار پیگیری شد.



در ادامه مسابقات والیبال بانوان قهرمانی استان که با حضور 19 تیم از سراسر استان در حال برگزاری است تیم شهید صدوقی الف موفق شد تا تیم شهدای سپاه را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد.

تیم شمس با نتیجه دو بر یک مغلوب تیم منتظران شاهدیه شد.

تیم های مهریز و مقاومت سپاه هم با نتیجه مشابه دو بر صفر از سد تیم های بافق و دانشگاه حضرت جواد گذشتند.

مسابقات والیبال بانوان قهرمانی استان با حضور 19 تیم در چهار گروه چهار تیمی و یک گروه سه تیمی در سالن شهید صدوقی یزد همچنان در حال برگزاری است.