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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

ذوالفقاری:

103 خدمت به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد ارائه می شود

103 خدمت به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد ارائه می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: این نهاد 103 نوع خدمت گوناگون متناسب با شرایط مددجویان در اختیار خانواده های تحت حمایت و نیازمند قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد ذوالفقاری با بیان اینکه کمیته امداد برای خدمت رسانی بسته های مختلفی را در قالبهای مختلف برای مددجویان خود تعریف کرده است اظهار داشت: کمیته امداد در قالب بسته های خدمات رسانی چون بسته های آموزشی و فرهنگی، بهداشتی، اکرام، بیمه، قضائی، ازدواج، اشتغال، درمان و... به مددجویان و نیازمندان ارائه خدمت می کند.

وی افزود: بسته های مذکور شامل حمایت تحصیلی، خدمات مشاوره ای ، آموزشی ، اکرام ، پرداخت مستمری ماهانه ، تهیه پوشاک، لوازم خانگی، اجاره مسکن، لوازم التحریر، حمایت از ازدواج دختران و پسران زیر پوشش ، خدمات قضائی، تامین سرمایه کار در قالب وام، ایجاد فضای کار، آموزش فنی و مهارتی، کاریابی ، بیمه ، حمایت از بیماران صعب العلاج و... است.
 
ذوالفقاری با بیان اینکه این نهاد 3 رویکرد جدید را در دست اقدام دارد، عنوان کرد: استفاده از توان مددجو در حل مشکلات خود، استفاده از توان مردم در حل مشکل ، توانمند سازی نیروی انسانی ، تجهیزات و آموزش رویکردهای جدید کمیته امداد امام (ره) است.
 
وی افزود: مددجویان با وجود مشکلات در زندگی اما اعتماد به نفس، استعداد و امید در بین آنان وجود دارد که ما می توانیم با توانمند کردن، مددجویان را در جهت رفع مشکلات پیش رویشان یاری رسانیم.
 
ذوالفقاری تصریح کرد: کمیته امداد می تواند مشکلات اقتصادی سالمندان، ایتام و... را رفع کند اما نمی تواند محبت ، مهر و علاقه ای که مردم خصوصا نزدیکان و بستگان مددجویان می توانند به آنها هدیه کنند را جبران کند که قابل مقایسه با حمایت های اقتصادی ما نیست.
 
وی اذعان داشت: نقش رسانه ها و مطبوعات در شناساندن ابعاد متفاوت فقر و زوایای پنهان آن کاملا مشخص است و می توانند در مهندسی افکار عمومی برای مقابله با فقر نقش اساسی داشته باشد.
 
ذوالفقاری اضافه کرد: باید از طریق رسانه ها به مردم آموزش دهیم تا آمادگی برای ورود به فقر، مدیریت و درمان آن را داشته باشند.
کد مطلب 1538753

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