حشمت الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای بسیار مناسب شهرستان کنگاور برای انتخابات پیش رو گفت: تمام زمینه های برگزاری انتخاباتی پرشور و در شان نظام در این حوزه فراهم است و عوامل اجرایی آموزشهای لازم برای برگزاری انتخاباتی مطلوب و استاندارد را فرا گرفته اند.

فرماندار شهرستان کنگاور تاکید کرد: 248 صندوق رای گیری در کل این حوزه انتخابیه کار رای گیری را انجام می دهد.

عزیزی افزود: در خود شهرستان کنگاور 75 صندوق رای گیری مستقر خواهد شد که از این تعداد 40 صندوق شهری و 35 صندوق دیگر روستایی هستند.

فرماندار کنگاور با اشاره به اینکه 30 صندوق سیار روستایی و شهری در این شهرستان کار جمع آوری آرای مجلس نهم در این حوزه را بر عهده دارند، تاکید کرد: در کل حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور 127 صندوق شهری و 121 صندوق روستایی در امر رای گیری دخیل هستند.

عزیزی گفت: در کل حوزه انتخابیه ما 110 صندوق سیار روستایی و شهری وجود دارد.

فرماندار کنگاور با اشاره به اینکه کل صندوقهای ثابت در حوزه انتخابیه 138 صندوق خواهد بود، افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی ئدر شهرستان کنگاور به ما گزارش نشده است و تمام زمینه های مشارکت حداکثری مردم در 12 اسفندماه فراهم است.

وی تاکید کرد: در امر انتخابات امسال بیش از 1600 نیروی اجرایی در این حوزه انتخابیه کار رای گیری در این حوزه را انجام خواهند داد.

عزیزی در پایان تصریح کرد: 1300 نفر از نیروها، جزو عوامل اجرایی و 350 نفر دیگر از عوامل انتظامی و حفاظتی صندوقها هستند.