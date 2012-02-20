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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

عزیزی در گفتگو با مهر:

تمام زمینه های مشارکت حداکثری مردم در 12 اسفندماه فراهم است

تمام زمینه های مشارکت حداکثری مردم در 12 اسفندماه فراهم است

کنگاور - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کنگاور گفت: تاکنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی در شهرستان کنگاور مشاهده نشده است و تمام زمینه های مشارکت حداکثری مردم در 12 اسفندماه فراهم است.

حشمت الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فضای بسیار مناسب شهرستان کنگاور برای انتخابات پیش رو گفت: تمام زمینه های برگزاری انتخاباتی پرشور و در شان نظام در این حوزه فراهم است و عوامل اجرایی آموزشهای لازم برای برگزاری انتخاباتی مطلوب و استاندارد را فرا گرفته اند.

فرماندار شهرستان کنگاور تاکید کرد: 248 صندوق رای گیری در کل این حوزه انتخابیه کار رای گیری را انجام می دهد.

عزیزی افزود: در خود شهرستان کنگاور 75 صندوق رای گیری مستقر خواهد شد که از این تعداد 40 صندوق شهری و 35 صندوق دیگر روستایی هستند.

فرماندار کنگاور با اشاره به اینکه 30 صندوق سیار روستایی و شهری در این شهرستان کار جمع آوری آرای مجلس نهم در این حوزه را بر عهده دارند، تاکید کرد: در کل حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور 127 صندوق شهری و 121 صندوق روستایی در امر رای گیری دخیل هستند.

عزیزی گفت: در کل حوزه انتخابیه ما 110 صندوق سیار روستایی و شهری وجود دارد.

فرماندار کنگاور با اشاره به اینکه کل صندوقهای ثابت در حوزه انتخابیه 138 صندوق خواهد بود، افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی ئدر شهرستان کنگاور به ما گزارش نشده است و تمام زمینه های مشارکت حداکثری مردم در 12  اسفندماه فراهم است.

وی تاکید کرد: در امر انتخابات امسال بیش از 1600 نیروی اجرایی در این حوزه انتخابیه کار رای گیری در این حوزه را انجام خواهند داد.

عزیزی در پایان تصریح کرد: 1300 نفر از نیروها، جزو عوامل اجرایی و 350 نفر دیگر از عوامل انتظامی و حفاظتی صندوقها هستند.

کد مطلب 1538755

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