اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای پیگیری و اجرای وظایف حاکمیتی وزارت ارتباطات در استان البرز افتتاح شده است و گروه فناوری اطلاعات، اداره نظارت بر خدمات ارتباطی و رادیویی، بازرسی و نظارت بر برنامه های فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت و امور پشتیبانی از جمله بخش های در نظر گرفته شده در این اداره کل است.

در راستای انجام وظایف حاکمیتی، سیاستگذاری و هدایتی در نظر گرفته شده برای مجموعه وزارت ارتباطات، ساماندهی و اصلاح ساختار این وزارتخانه از اواخر سال 88 در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی های کارشناسی چارت تفصیلی استان ها در 31 استان به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس چارت تفصیلی ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراکز 31 استان کشور به تدریج در حال ایجاد و راه اندازی است.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح این پروژه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه خدمات ارتباطی و مخابراتی در استان البرز به ضریب نفوذ بیش از صددرصدی تلفن ثابت در این استان اشاره و تأکید کرد: استان البرز می تواند یکی از نامزدهای تبدیل شدن اولین استان الکترونیکی کشور باشد.

وی صرفه جویی در هزینه ها و رفاه و سهولت و بهره مندی از خدمات الکترونیکی را از جمله مزایای الکترونیکی شدن این استان برشمرد و خاطرنشان کرد: این استان را می توانیم به صورت پایلوت به عنوان اولین استان در پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی اعلام کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تکمیل پوشش دفاتر ICTروستایی از اولویت های در نظر گرفته شده در این استان است. همچنین این استان می تواند در ارتقای سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی کشور مفید واقع شود.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر خود به استان البرز امروز پروژه تلفن خانگی در روستاهای محروم را در منطقه ویژه اقتصادی پیام در این استان افتتاح خواهد کرد.