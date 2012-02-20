عطاءالله صدر در گفتگو با مهر به اختصاص تسهیلات بانکی به شناورهای مسافری اشاره کرد و گفت: شناورهای مسافری می توانند از تسهیلات قرض الحسنه برای نوسازی استفاده کنند، همچنین تسهیلات یارانه ای برای خرید شناورهای مسافری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: پس از آنکه یک شناور مسافری غیرمجاز در آبهای هرمزگان منجر به مرگ مسافران شد نظارت بیشتری بر شناورهای مسافری انجام گرفته است و هم اکنون اتوبوس های دریایی غیرمجاز اجازه تردد در آب های جنوب را ندارند.

وی با اعلام اینکه ظرفیت جابه جایی مسافر قبل از انقلاب اسلامی حدود 500 هزار نفر در سال بود، افزود : هم اکنون میزان جابه جایی مسافران دریایی به 10 میلیون نفر رسیده است که تفاوت 20 برابری را نشان می دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ظرفیت ناوگان تجاری کشور از نیم میلیون تن قبل از انقلاب هم اکنون به 5.7 میلیون تن رسیده است، اظهار داشت: در برنامه 5 ساله توسعه ظرفیت بنادر باید به 210 میلیون تن و ظرفیت کانتینری از 5 میلیون به حدود 8 میلیون TEU ( واحد شمارش کانتینر ) افزایش پیدا کند.

وی افزود: براساس سند چشم انداز توسعه، ظرفیت مسافری دریایی باید به 16 میلیون تن در سال برسد که در این راستا باید سهم بازار ایران در عرصه منطقه و بین المللی افزایش پیدا کند که یکی از راههای آن توسعه ظرفیت های بنادر و سواحل کشور است.