توسعه جایگاه های سی ان جی کرج با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی با بیان این مطلب افزود: به منظور تحقق این مهم شورای اسلامی شهر کرج 30 قطعه زمین را به منظور ایجاد جایگاه سوخت سی ان جی مصوب کرد.

وی با اشاره به حساس بودن احداث جایگاه های سوخت سی ان جی، انتخاب مکان مناسب در این خصوص مهم ارزیابی کرد و افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته شرکت پخش ملی فراورده های نفتی تنها چهار قطعه زمین تایید شد.



روند اجرای پروژه های عمرانی منطقه 4 کرج بررسی شد



بازدید سرزده شهردار کرج سید علی آقازاده از روند اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه 4 به مدت دو ساعت انجام شد.

در این بازدید مدیر منطقه 4 شهرداری کرج توضیحاتی از روند پیشرفت پروژه های در حال انجام اعم از باند کندرو بلوار امام خمینی(ره)، جدولگذاری و آسفالت خیابان شهید باقری واقع در شعبان آباد و اکبر آباد و بلوار امیر کبیر و... را ارائه کرد.

پدالله پور مظاهری یادآور شد: امید می رود پروژه های باند کندرو بلوارامام خمینی(ره) و جدولگذاری و آسفالت بلوار امیر کبیر و خیابان شهید باقری که از اهم پروژه های عمرانی منطقه است، تا پایان سال جاری افتتاح و مورد بهره برداری قرار گیرد.



آسفالت و لکه گیری 70 معبر و خیابان منطقه 5 کرج



مدیر روابط عمومی منطقه 5 شهرداری کرج از آسفالت و لکه گیری 70 معبر و خیابان منطقه 5 کرج در طرح استقبال از بهار خبرداد.



علیرضا قربانی با بیان این مطلب افزود: این طرح عمرانی با هدف آماده سازی سطح منطقه به ویژه در آستانه ورود به سال جدید اجرایی می شود.

وی با اذعان بر وجود مشکل آسفالت در برخی معابر سطح منطقه بیان کرد: از برنامه های منطقه 5 به منظور رفع این مشکل اجرای طرح آسفالت و ترمیم معابر در 60 الی 70 نقطه پیش بینی شده است.



آسفالت 100 معبر در منطقه 10 کرج/40 درصد خیابانهای منطقه فاقد آسفالت هستند



مدیر منطقه 10 شهرداری کرج گفت: 40 درصد خیابانهای فرعی منطقه 10 کرج فاقد آسفالت هستند که این امر در دستور کار شهرداری قرار گرفت.



عباس حق محمدلو افزود: برای اجرای عملیات عمرانی شامل جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

این مسئول اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یکصد معبر اصلی و فرعی خاکی در منطقه 10 آسفالت شدند و در این زمینه از ابتدای سال جاری تاکنون 70 میلیارد ریال هزینه شده است.

کرسی مسئولیت دوره امانت داری است/تودیع و معارفه مدیر امور مالی



معاون اداری مالی شهرداری کرج گفت: کرسی مسئولیت در محیط کاری در واقع دوره امانت داری است که افراد باید این دوره را با تعهد و کسب تجربه طی کنند.



مهرداد ترابیان در جلسه تودیع مدیر امور مالی و معارفه مدیر حسابرسی شهرداری کرج با بیان این مطلب افزود: سپردن مسئولیت به اشخاص در ساختار کاری، امانتی ارزشی است که فرد را متعهد به انجام امور با رعایت صداقت می کند.

وی با بیان اینکه، حوزه مالی شهرداری به لحاظ بار مسئولیت، بسیار سنگین و خطیر است، عنوان کرد: جایگاه حوزه امور مالی از حساسیت ویژه ای برخوردار است و به نوعی می توان گفت این حوزه نبض مدیریت شهری است.



جوی های خیابان های قلم شاهین ویلا لوله گذاری می شوند



مدیر منطقه 6 شهرداری کرج گفت: به منظور جلوگیری از شستشوی وسایل نقلیه در جوی های حاشیه خیابان های قلم شاهین ویلا این جوی ها توسط عملیات لوله گذاری پوشانده می شوند.



محمد رضا صیفی افزود: این اقدام از سوی شهروندان ضمن نازیبا کردن چهره شهر عامل مهم ترافیک در خیابان ها می شود.



وی با بیان اینکه، عملیات لوله گذاری در این خیابان ها توسط لوله های 1000 انجام می شود، افزود: این عملیات عمرانی با تعیین بودجه سال آینده اجرایی می شود.



کمیته استقبال از بهار در منطقه 3 کرج تشکیل شد



مدیر منطقه 3 شهرداری کرج گفت: با توجه به نزدیک شده فصل بهار و به منظور رفاه حال مسافران نوروزی کمیته استقبال از بهار در منطقه 3 کرج تشکیل شد.



سعید صفری اظهارداشت: در این نشست مقرر شد که تمامی نیروهای منطقه 3 شهرداری کرج به صورت ویژه آماده باش باشند و در ‌آستانه آغاز سال جدید، به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

وی افزود: تشکیل این کمیته به منظور ارائه خدمات مناسب به شهر و شهروندان در ایام پایانی سال و همچنین پاکسازی سطح شهر برای آغاز سال جدید انجام شد.



گسترش حمل و نقل عمومی زیربنای توسعه است



عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: رشد و توسعه حمل و نقل عمومی با توجه به بهره گیری نظام اقتصادی از این صنعت به عنوان زیر بنای توسعه نام برده می شود.



علی گلوند در بازدید از سازمان اتوبوسرانی کرج با بیان این مطلب به افزایش تقاضای افراد از خدمات حمل و نقل عمومی اشاره کرد و عنوان کرد: اهمیت صنعت حمل و نقل عمومی نیاز به برنامه و بودجه مناسب برای اجرای برنامه پنجم توسعه در خصوص فراهم آوردن زمینه های حداکثری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را دو چندان می کند.

وی با مثبت ارزیابی کردن دامنه خدمات ارائه شده از سوی سازمان اتوبوسرانی، عنوان کرد: اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان به لحاظ ارائه خدمات حمل و نقلی در کرج بسیار مطلوب و قابل قبول بوده است.

این مسئول با بیان اینکه اجرای طرح های مربوط به توسعه و گسترش شبکه حمل و نقل عمومی از اهداف کلان نظام نیز محسوب می شود، افزود: راهکارهای رسیدن به تحول سریع و فزاینده فناوری صنعت حمل و نقل از اولویت هایی است که در کلانشهرها به طور جد دنبال می شود و کلانشهر کرج نیز از این امر مستثنی نیست.



آمار چکهای برگشتی مودیان در منطقه 3 به حداقل رسید



معاون اداری ومالی شهرداری منطقه 3 گفت: با ساماندهی صورت گرفته آمار چک های برگشتی مودیان در منطقه 3 کرج در ماه های اخیر به حداقل رسیده است.



مجید مردانی افزود: با توجه به وجود مقادیر قابل توجه چکهای برگشتی مودیان در منطقه ، کمیته ای برای بررسی و ساماندهی این چک ها تشکیل شده که با پیگیریهای این کمیته و تهیه فلوچارت مناسب، روند وصول چکهای مذکور بهبود یافته و برگشت چکها به حداقل رسیده است.



ضرورت مدیریت هزینه های مجموعه شهری به منظور ارتقاء کیفی خدمات



معاون مالی اداری شهرداری کرج بر ضرورت مدیریت و اجرای سیاستهای راهبردی به منظور مدیریت هزینه بخشهای مختلف مدیریت شهری با هدف ارتقاء کیفی خدمات تاکید کرد.



مهرداد ترابیان با تاکید بر این مهم بیان کرد: اقدامات و فعالیتهای اجرایی پیش بینی شده مدیریت شهری باید با هزینه های آن همخوانی داشته باشند زیرا تنها در این صورت می توان به تحقق کامل برنامه های این مدیریت اطمینان داشت.

وی منابع مالی و درآمدی شهرداری را مهم و حائز اهمیت خواند و افزود: استفاده ناصحیح، غیر اصولی و بدون برنامه، بزرگترین لطمه ها را بر ساختار شهری می زند.



دکه های مطبوعاتی کرج به عرضه محصولات فرهنگی بپردازند

رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: دکه های مطبوعاتی کرج به رغم تاکیدهای فراوان از سوی مسئولان ذیربط به نحو اثر گذار نسبت به عرضه محصولات فرهنگی اقدام نمی کنند.



محمود دادگو با بیان این مطلب افزود: اساس و بنیان فعالیت دکه های مطبوعاتی، عرضه محصولات فرهنگی اعم از روزنامه، مجله و دیگر محصولات فرهنگی است که متاسفانه این مهم در برخی از دکه های مطبوعاتی انجام نمی شود.



وی با بیان اینکه طراحی و توزیع یکسان دکه های مطبوعاتی در سطح شهر از جمله وظایف شهرداری است، اظهار داشت: این مهم باید در راس برنامه های مدیریت شهری قرار گیرد.



دستیابی به توسعه فرهنگی در گرو مدیریتی کارآمد / توسعه پایدار شهر نیازمند نگاه جدید است



شهردار کلانشهر کرج با تاکید بر توسعه پایدار شهر تصریح کرد: بدیهی است دستیابی به توسعه فرهنگی در گرو مدیریتی صحیح و کارآمد است.



سید علی آقازاده گفت: توسعه فزاینده عرصه های مختلف کشور نیاز به مدیریت کارآمد و همه جانبه دارد.

وی از فرهنگ به عنوان مهمترین عنصر درعرصه های مختلف یاد کرد و با تاکید بر اشاعه این مهم عنوان کرد: این عرصه به اعتقاد کارشناسان فرآیند استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود جهت تقویت فرهنگ و اشاعه آن به شمار می‌رود.

آقازاده با بیان اینکه منابع بی‌شمار مادی و انسانی تنها با بهره‌گیری از مدیریت کارآمد قابل بهره‌برداری است، اظهارداشت: مدیریت شهری به عنوان نهادی مردمی که بیشترین ارتباط را با مردم دارد، نقش بسزایی در فرهنگسازی و ترویج آن ایفا می کند.