غرب آتش جنگ داخلی را در سوریه شعله ور می کند

به گزاش خبرگزاری مهر، روزنامه مردم ( Peopel's ِDaily ) در شماره امروز خود می نویسد : حمایت غرب از مخالفان بشار اسد و پشتیبانی از خواسته آنها برای سرنگونی حکومت در این کشور موجب به راه افتادن یک جنگ داخلی طولانی مدت در سوریه می شود.

"کیو کینگ" از کارشناسان مسائل سیاست خارجی در این باره به روزنامه مردم می گوید : اگر شورای امنیت قطعنامه ای را تصویب کند که به موجب آن از اقدامات اتحادیه عرب علیه سوریه حمایت شود این کار فقط موجب افزایش خشونتها در این کشور می شود.

کینگ در ادامه می گوید : اگر کشورهای غربی به حمایت کامل خود از شورشیان سوری ادامه دهند ما شاهد به راه افتادن جنگ داخلی در سوریه خواهیم بود و در صورت آغاز این جنگ داخلی دیگر نمی توان جلوی مداخله نظامی دیگر کشورها در سوریه را گرفت.

این درحالی است که معاون وزیر خارجه چین در روزهای گذشته با سفر به دمشق با "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه دیدار و رایزنی کرد. "زهای جون" روز یکشنبه با اسد دیدار کرد و از حمایت چین از اقدام دمشق برای برگزاری رفرندام برای اصلاح قانون اساسی سوریه خبر داد.

چین و روسیه تاکنون در برابر فشار غرب برای دور قطعنامه علیه حکوت سوریه مقاومت کرده اند اما با این حال آمریکا، اروپا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خواستار پایان یافتن حکومت اسد در سوریه هستند.

در همین رابطه "کوین راد" وزیر خارجه استرالیا از نگرانی کشورهای گروه جی بیست ( 20 کشور صنعتی و در حال توسعه ) درباره تحولات سوریه خبر داد و در انتقاد از چین و روسیه گفت : نگرانی زیادی درباره این حقیقت که ساختار موجود سازمان ملل یک راه حل مناسب برای وضعیت سوریه ارائه دهد وجود دارد چون هنوز دو کشور با تصویب قطعنامه علیه دمشق مخالف هستند.