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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

محمدی از مهر بازدید کرد/

درآمد 985 میلیارد ریالی 11 ماهه سازمان اموال تملیکی

درآمد 985 میلیارد ریالی 11 ماهه سازمان اموال تملیکی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن بازدید از خبرگزاری مهر، درآمد 11 ماهه ابتدای سالجاری این سازمان حاکمیتی را 985 میلیارد ریال اعلام کرد.

اردشیرمحمدی امروز دوشنبه با حضور در خبرگزاری مهر ضمن بازدید از بخشهای مختلف خبری، با رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری دیدار و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در حاشیه این بازدید درآمد 11 ماهه ابتدای سالجاری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را بالغ بر 985 میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سهم فروش اموال منقول از این درآمد را 755 میلیارد ریال و سهم اموال غیر منقول را 230 میلیارد ریال ذکر کرد.

وی افزود: برآورد می شود که تا پایان سال جاری سهم اموال منقول از کل فروش به 950 میلیارد ریال و سهم اموال غیر منقول به 350 میلیارد ریال برسد.

محمدی مجموع درآمد پیش بینی شده برای این سازمان تا پایان سالجاری را 1300 میلیارد ریال دانست و افزود: در لایحه بودجه سال 91 کشور میزان درآمدزایی این سازمان حدود 1400 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

کد مطلب 1538762

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