درآمد 985 میلیارد ریالی 11 ماهه سازمان اموال تملیکی

اردشیرمحمدی امروز دوشنبه با حضور در خبرگزاری مهر ضمن بازدید از بخشهای مختلف خبری، با رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری دیدار و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در حاشیه این بازدید درآمد 11 ماهه ابتدای سالجاری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را بالغ بر 985 میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سهم فروش اموال منقول از این درآمد را 755 میلیارد ریال و سهم اموال غیر منقول را 230 میلیارد ریال ذکر کرد.

وی افزود: برآورد می شود که تا پایان سال جاری سهم اموال منقول از کل فروش به 950 میلیارد ریال و سهم اموال غیر منقول به 350 میلیارد ریال برسد.

محمدی مجموع درآمد پیش بینی شده برای این سازمان تا پایان سالجاری را 1300 میلیارد ریال دانست و افزود: در لایحه بودجه سال 91 کشور میزان درآمدزایی این سازمان حدود 1400 میلیارد ریال پیش بینی شده است.