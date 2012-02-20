دولت الکترونیک دولت دوم است/ البرز در اولویت تبدیل به استان الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز که در اداره کل پست استان برگزار شد، اظهار داشت: دولت الکترونیک، دولت دوم است که می تواند یک زندگی جدید را برای مردم به ارمغان بیاورد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد دولت الکترونیک مستلزم همکاری همه دستگاه ها است، اضافه کرد: در حال حاضر بحث سلامت، تجارت و آموزش از راه دور مطرح است که در دولت الکترونیک حائض اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه دولت دهم اولین دولت الکترونیکی است، اضافه کرد: دولت الکترونیک را باید بر اساس اقتصاد دیجیتال فعال کرد که امیدواریم این اتفاق در سطح کشور و استان بیافتد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: زیر ساخت ها، بستر و نرم افزارهای انجام این کار در استان فراهم خواهیم کرد و البرز در زمینه فناوری و ارتباطات موقعیت و پتانسیل ویژه ای از جمله نیروی انسانی با سواد و با فرهنگ دارد.

تقی پور گفت: امروزه در همه روستاهای بالای 20 خانوار تلفن وجود دارد، البرز جزو استان های قوی و برتر در این زمینه بوده است.

تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه استان البرز بیش از تعداد خانوارها است

وی اظهار داشت: در حال حاضر در استان البرز ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت به صورت 100 درصد است که به ازای هر نفر یک و دو دهم خط تلفن وجود دارد، و تلفن ثابت امروزه تعداد خطوط تلفن ثابت بیش از تعداد خانوار ها است.

وی افزود: این دستاوردها پایان کار نیست بلکه با توجه به اهداف در نظر گرفته شده یک شروع خوب برای البرز و کل کشور در نظر گرفته شده است که البرز در اولویت اول در تبدیل به استان الکترونیکی است که این ظرفیت و پتانسیل را دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: صرفه جویی در هزینه، رفاه و حفظ محیط زیست از جمله فواید دولت الکترونیک است.



فرودگاه پیام می تواند اقتصاد استان البرز را دگرگون کند

وی گفت: فرودگاه پیام، وزنه سنگینی در بحث پست و انتقال مرسوله های پستی است و این فرودگاه از ابتدا به عنوان فرودگاه پستی مطرح بوده که در گذشته از ظرفیت آن به خوبی استفاده نمی شد ولی امروزه این فرودگاه می تواند اقتصاد استان را به طور کلی متحول کند.

تقی پور با اشاره به اینکه همه مدیران استان البرز جوان، با روحیه و انرژی هستند، اضافه کرد: عیسی فرهادی استاندار البرز معادلات غرب کشور را خیلی حمایت کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در آینده دفاتر ای سی تی و دفاتر پیشخوان استان البرز ایجاد و تکمیل خواهد شد.

وی گفت: اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک در ارتقاء سهم اطلاعات و تولید ناخالص داخلی به عنوان پیش ران اقتصادی بوده است که این حوزه نیز در استان البرز فعال خواهد شد تا در کنار سایر رشته های بتواند در پیشبرد و پیشرفت استان ایفای نقش کند.

تقی پور افزود: اقتصاد دیجیتال به عنوان یک عرصه پیشرفته در پیشبرد اهداف اقتصادی می تواند در مجموعه استان البرز ایفای نقش کند.