اسماعیل فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فعالیت‌های مذهبی در جهان بایکوت خبری شده است افزود: در خارج از مرز‌ها و در کشورهای اروپایی و غربی فضای کنترل شده‌ای وجود دارد و حکومت‌ها مانع از دستیابی مردم به برخی از اطلاعات از جمله اطلاعات دینی و مذهبی می‌شوند.



وی با بیان اینکه امروز باید جشنواره‌های وبلاگ نویسی به زبان‌های خارجی در کشور راه اندازی شود افزود: در حال حاضر 6 میلیون مسلمان در چین زندگی می‌کنند اما خوراک دینی و مذهبی کافی در اختیار آن‌ها وجود ندارد.



کار‌شناس رسانه آمریکای لاتین عنوان کرد: مخاطبان فارسی زبان در دنیا کم هستند در حالی که مخاطبان انگلیسی و اسپانیولی زبان جمعیت زیادی را به خود اختصاص داده‌اند که باید در خصوص تبلیغ دین در عرصه مجازی و به این زبان‌ها تلاش کرد.



مخاطبان اسپانیولی زبان بیشترین جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند



وی با بیان اینکه مخاطبان اسپانیولی زبان بیشترین جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند افزود: در حال حاضر سایت‌های دینی و مذهبی که بتواند از آن‌ها پشتوانه محتوایی داشته باشد بسیار اندک و ناچیز است.



فلاح عنوان کرد: امروز در موتورهای جستجوگر فضای مجازی مطالب منفی و نا‌مناسبی در مورد مذهب تشیع وجود دارد که به مخاطبان عرضه می‌شود.



وی با اشاره به راه اندازی و فعالیت سایت یوتیوب در جهان با بیان اینکه بیشتر کشور‌ها این سایت را به عنوان صفحه اصلی رایانه خود انتخاب کرده‌اند عنوان کرد: در هر ثانیه 48 ساعت فیلم از سوی مخاطبان و مدیریت آن در این سایت بارگذاری می‌شود و این ساعت روزانه چهار میلیارد بازدید کننده دارد که از لحاظ انتقال محتوای دینی و مذهبی دست ما در این زمینه خالی است.



کار‌شناس رسانه آمریکای لاتین با بیان اینکه سایت‌های پر مخاطبی همچون یوتیوب خالی از مطالب دینی، اخلاق و معارف اسلامی است افزود: باید در تشکیلات بسیج اینترنت باز و بدون فیلترینگ وجود داشته باشد تا فعالان این عرصه بتوانند با در اختیار داشتن این فضا مطالب دینی و معارف اسلامی را برای مخاطبان ارسال کنند.



جوانان مذهبی در سایت‌های مهم و پر مخاطب دنیا نفوذ پیدا کنند



فلاح آشنایی با زبان‌های مختلف و همچنین دسترسی به این سایت‌ها برای نشر معارف اسلامی در فضای مجازی را موثر دانست و افزود: جوانان مذهبی که در عرصه‌های مجازی و وبلاگ نویسی ارزشی فعالیت می‌کنند باید بداند که این مقدار کافی نیست و آن‌ها باید به عنوان یک افسر جنگ نرم در سایت‌های مهم و پر مخاطب دنیا نفوذ پیدا کنند.



وی با تاکید بر اینکه باید در فضاهایی که محتوای مذهبی چندانی در آن‌ها وجود ندارد ورود کرد افزود: امروز غربی‌ها باورشان نمی‌شود که رسانه ما بدون فساد و فحشا برنامه‌هایی پخش می‌کند و وجود چنین رسانه‌ای را باورنکردنی می‌دانند.



باید مراقب آلودگی‌های فضاهای مجازی بود



کار‌شناس رسانه آمریکای لاتین گفت: باید مراقب آلودگی‌های فضاهای مجازی بود و اسیر آن‌ها نشد که در این راستا ضروری است جلسات اخلاق فضای مجازی برای جوانان فعال در این عرصه برگزار شود.



فلاح ادامه داد: رعایت حریم محرم و نامحرم در فضای اینترنت باید رعایت شود و کم نبودند خانواده‌هایی که در این مسیر با آسیب‌های جدی مواجه شدند.

