هشدار آتش نشانی در مورد ناایمن بودن بنای تئاتر شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران در بررسیهایی که در سالهای اخیر در باره مکان تئاتر شهر انجام داده اند، موارد ناایمن این مکان فرهنگی را به مسئولان مربوط اعلام کرده اند.

این بررسی ها که از اردیبهشت سال 87 تا کنون ادامه داشته است، نشان می دهد نواقصی در سامانه کشف و اعلام آتش سوزی، شبکه آب آتش نشانی، خاموش کننده ها، برق و گاز این ساختمان وجود دارد.

همچنین بر اساس تذکراتی که به مدیریت تئاتر شهر داده شده است، طراحی و نصب سامانه کشف، هشدار و اعلام خودکار و دستی آتش سوزی در این ساختمان ضروری است و کارکنان تئاتر مذکور هم باید آموزش های لازم را در خصوص چگونگی خاموش کردن آتش سوزی فرا بگیرند.

سازمان آتش نشانی همچنین در خصوص جمع آوری ضایعات و وسایل فرسوده و مستعمل، اصلاح و تکمیل شبکه آب آتش نشانی، نصب فایر باکس، فایر هوزریل و خاموش کننده آب و گاز، در ساختمان تئاتر شهر تذکرات ایمنی لازم را ارائه کرده است.

رفع نواقص موجود در شبکه برق و گاز از دیگر مواردی است که برای تامین ایمنی بیشتر این ساختمان پر اجتماع باید لحاظ شود.

مدیریت منطقه 1 عملیات سازمان آتش نشانی تهران در نامه هایی که در سال های اخیر برای مدیریت این تئاتر ارسال کرده است، خواستار ارتقاء سطح ایمنی این مکان فرهنگی و پر تردد شده است.

سازمان آتش نشانی براساس وظایف خود، شرایط ایمنی در اماکن مختلف به ویژه ساختمانهای عمومی و پر رفت و آمد را بررسی می کند تا در حد امکان از وقوع آتش سوزی و دیگر حوادث خسارت بار جلوگیری شود.

متاسفانه به دلیل نبود قوانین و مقررات پیشگیرانه لازم و به علت اینکه ضمانت اجرایی محکمی برای اجرای اصول ایمنی وجود ندارد ، تذکرات و توصیه های سازمان آتش نشانی در خصوص موارد ایمنی مورد توجه مالکان و مسئولان برخی اماکن قرار نمی گیرد که این مساله می تواند حوادث نگران کننده ای را در پی داشته باشد.