استاندار خراسان شمالی عازم ترکمنستان شد

به گزارش خبرنگارمهر، ابوطالب شفقت به همراه یک هیئت اقتصادی متشکل از معاون برنامه ریزی استانداری، سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان، مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری و تعدادی از کارشناسان صبح دوشنبه به منظور حضور در نمایشگاه توانمندی های جمهوری اسلامی ایران عازم ترکمنستان شد.

در این نمایشگاه که به مدت 3 روز از 2 الی 4 اسفندماه جاری در شهر عشق آباد این کشور برگزار خواهد شد، خراسان شمالی ، با خرید یک هزار متر مربع از فضای نمایشگاهی به صورت فعال در این نمایشگاه حضور خواهد یافت.

همچنین 42 واحد صنعتی خراسان شمالی، از جمله شرکت های سیمان بجنورد، پتروشیمی خراسان، شرکت سبک سازان، ماکارونی 114 در زمینه ارائه محصولات معدنی، صنایع معدنی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و خوشه صنعتی آبنبات در این نمایشگاه حضور یافته و کالاهای خود را عرضه خواهند کرد.

برپایه این خبر، در این نمایشگاه بیش از 53 شرکت ایرانی از 8 استان کشور با محوریت استان خراسان شمالی توانمندی های جمهوری اسلامی ایران را به نمایش خواهند گذاشت.

همچنین صنایع دستی خراسان شمالی با 500 متر مربع فضای نمایشگاهی، حضور فعال و پررنگی در این نمایشگاه خواهد داشت و دست بافته های داری، ترکمنی وکردی، چاروق، کلاه کرکی، نساجی سنتی، سنگهای قیمتی و سایر اقلام صنایع دستی استان را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.

استاندارخراسان شمالی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه با مسئولین سیاسی و اقتصادی ترکمنستان دیدار های مختلفی خواهد داشت.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو در شهریورماه سال جاری دراین استان و استقرار دبیرخانه دانمی این نمایشگاه در خراسان شمالی، می تواند در توسعه روابط دوستانه و برگزاری سایر نمایشگاه های مشترک بین ایران و ترکمنستان موثر باشد.