آموزش ادیان مختلف به دانش آموزان کبک در کانادا اجباری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی سی، ژان مورس شاویر رئیس انجمن والدین کاتولیک اظهار داشت: امیدواریم وزیر آموزش کبک این رویکرد را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد.

دادگاه عالی روز جمعه طی حکمی از مدارس خواست درس آموزش اعتقادات دینی مختلف را به طور اجباری به دانش آموزان ارائه کند.

قاضی مارین دشام در حکم خود آورده است: والدین می توانند اعتقاد شخصی خود را به کودکانشان آموزش دهند اما نخستین آموزشهای کودکان به روی حقیقت با آنچه که آنها از محیط خانه یاد می گیرند متفاوت است.

در سال 2008 دولت کبک درس اجباری اخلاق و فرهنگ دینی را برای دانش آموزان وارد برنامه درسی کرد. این برنامه درسی جایگزین واحدهای درسی دینی کاتولیک و پروتستانی شد که برای همه دانش آموزان درنظر گرفته شده بود ، اما دولت تصمیم گرفت برنامه جدید را برای تقویت روابط هماهنگ میان دانش آموزان با سنتهای دینی مختلف وارد مدارس کند.

این درس جدید از سوی برخی والدین کانادایی به چالش کشیده شد چرا که آنها این برنامه را در تداخل با توانایی خود برای انتقال اعتقادات دینی به کودکان می دانند و اظهار داشتند که این امر آزادی دینی آنها را نقض کرده، اما دادگاه استدلال والدین را نپذیرفته است.

قاضی دشام یادآور شده است: این ایده که آموزش حقایق دینی مختلف به کودکان آزادی دینی آنها را نقض می کند در حقیقت نقش جامعه چند فرهنگی کانادا است.

