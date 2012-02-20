هرگز سفیر خود را از دمشق فرا نخواهیم خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام دولتی اردن در گفتگو با روزنامه الغد چاپ اردن اظهار داشت: اردن به خاطر حفظ منافع و ارتباط با هسمایه شمالی خود هرگز سفیر خود را از سوریه فرانخواهد خواند.

وی افزود: اما حضور سفیر امان در دمشق به معنای آن نیست که اردن از تحولات کنونی سوریه رضایت دارد.

این مقام که خواست نامش فاش نشود افزود: با توجه به اینکه 62 درصد واردات اردن از اروپا از طریق سوریه وارد کشور می شود و همچنین مسائل دیگر همچون مرزها، امنیت و تحصیل دانشجویان اردنی در سوریه، اردن هرگز تحریم های اقتصادی علیه سوریه را اجرایی نخواهد کرد.