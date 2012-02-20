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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

یک مقام اردنی:

هرگز سفیر خود را از دمشق فرا نخواهیم خواند

هرگز سفیر خود را از دمشق فرا نخواهیم خواند

یک مقام اردنی امروز با اشاره به منافع خود در سوریه اعلام کرد که کشورش هرگز سفیر خود را از دمشق فرانخواهد خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام دولتی اردن در گفتگو با روزنامه الغد چاپ اردن اظهار داشت: اردن به خاطر حفظ منافع و ارتباط با هسمایه شمالی خود هرگز سفیر خود را از سوریه فرانخواهد خواند.

وی افزود: اما حضور سفیر امان در دمشق به معنای آن نیست که اردن از تحولات کنونی سوریه رضایت دارد.

این مقام که خواست نامش فاش نشود افزود: با توجه به اینکه 62 درصد واردات اردن از اروپا از طریق سوریه وارد کشور می شود و همچنین مسائل دیگر همچون مرزها، امنیت و تحصیل دانشجویان اردنی در سوریه، اردن هرگز تحریم های اقتصادی علیه سوریه را اجرایی نخواهد کرد.

کد مطلب 1538776

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