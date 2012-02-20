مسئول واردات بی رویه مرکبات در کشور مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم یعقوبی صبح دوشنبه در جلسه کمیته تخصصی صنعت و معدن مازندران افزود: هرگونه واردات میوه صرفا با مجوز وزارت جهاد کشاورزی باید صورت گیرد.

وی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی مسئول ثبت سفارشات و مجوز دهنده واردات هر نوع محصول به داخل کشور بوده ولی مشخص نیست امسال در فصل برداشت مرکبات، واردات مرکبات خارجی با چه مجوزی وارد کشور شده است.

یعقوبی با اشاره به اینکه احداث سردخانه و واحدهای سورتینگ در صنایع دوردست در مازندران توجیه دارد، تصریح کرد: باید به سرمایه گذاران متقاضی این بخش مشاورهای اساسی داده شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی سرمایه گذاران این بخش در واحدهای صنعتی، از نداشتن توجیه اقتصادی در این حوزه نگران هستند، یادآور شد: نیاز اصلی واحدهای سورتینگ سرمایه در گردش بوده که بانکها باید در این زمینه اهتمام کنند.

این مسئول سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه کارگروه بانکها باید سالانه رقمی را برای اعطای تسهیلات به واحدهای بسته بندی و سورتینگ اختصاص دهد، گفت: این اقدام سبب کمک به تولید و اشتغال این بخش در استان می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون 40 درصد واحدهای صنعتی بیرون شهرکهای صنعتی مازندران، فاقد سند مالکیت هستند، اظهار داشت: این واحدها برای دریافت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه می شوند.

یعقوبی از مسئولان سازمان ثبت اسناد خواست تا در با راهکار قانونی آسان، نسبت به صدور سند مالکیت برای این واحدهای تولیدی استان اقدام کنند.