400 هزار کارگر ساختمانی بیمه شدند

محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سال گذشته براساس مصوبه دولت سازمان تامین اجتماعی متعهد شد که شرایط بیمه شدن 200 هزار کارگر ساختمانی را فراهم کند که اینگونه نیز شد و امسال نیز 200 هزار نفر دیگر از آنها بیمه شده اند.

وی با اشاره به اینکه داشتن کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای تنها شرط بیمه کارگران ساختمانی است، گفت: کارگران زیادی برای بیمه شدن به شعب تامین اجتماعی مراجعه می کنند اما به دلیل نداشتن کارت مهارت نمی توانیم آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: سهمیه بیمه 200 هزار کارگر ساختمانی بین 470 شعبه تامین اجتماعی در سراسر کشور تقسیم شده است و هر شعبه با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده نسبت به بیمه این افراد اقدام خواهد کرد.

زدا در مورد پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی گفت: حق بیمه این افراد 7 درصد است و مابقی توسط کارفرما که براساس متراژ زمین و قیمت زمین در منطقه تعیین می شود پرداخت می‌شود.

به گفته وی، در صورت تامین اعتبارات لازم و تصویب دولت سال آینده نیز 200 هزار کارگر ساختمانی دیگر تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: این افراد می توانند از 18 خدمت مانند سایر بیمه شدگان بهره مند شوند البته به جز کارگرانی که از بیمه بیکاری بهره مند شده اند.