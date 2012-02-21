۲ اسفند ۱۳۹۰، ۷:۵۱

اعلام ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در دفترچه سازمان سنجش

سرپرست مجتمع عالی پیامبر اعظم از اعلام ظرفیت پردیس دانشگاه فرهنگیان در هر استان به شکل تفکیک شده در دفترچه شماره یک کنکور سراسری سال 1391 خبر داد و گفت: از ظرفیت دانشگاه فنی شهید رجایی نیز برای پذیرش دانشجو در سال آینده استفاده می شود.

اسدالله اسدی گرمارودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبق مصوبه هئیت دولت باید در سال 1391، 25 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان جذب شوند که ظرفیت ها با توجه به نگاه بومی سازی در پردیس‌ها توزیع می شود.

وی ادامه داد: در شهر تهران نیز قطعا دانشجو جذب می شود اما ظرفیتهای آن هنوز مشخص نیست و تعداد قطعی آن در دفترچه کنکور سراسری سازمان سنجش خواهد آمد.

سرپرست دانشگاه عالی پیامبر اعظم اظهار داشت: این تعداد نیرو براساس برآورد ما از تعداد بازنشستگان و نیروهای خروجی در سال 1395 در دانشگاه فرهنگیان جذب می شوند.

وی با بیان اینکه جلسات مربوط به نحوه پذیرش نیرو در دانشگاه فرهنگیان ادامه دارد، گفت: پردیس های دخترانه و پسرانه دانشگاه فرهنگیان در هر استان در حال راه اندازی است و استانها در حال آماده کردن خود برای پذیرش دانشجو در سال 1391 هستند.

