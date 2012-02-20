بی سوادی در تمام روستاهای ورامین تا سال 94 ریشه کن می شود

محمد عدالت منش در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح اقدامات خود در طول سه سال ریاست اداره سواد آموزی ورامین پرداخت و افزود: با همت آموزشیاران و مسئولان نهضت سواد آموزی از سال تأسیس، این اداره توانسته هفتاد و یک هزار 487 نفر بی سواد را در این عرصه وارد کرده و در از بین رفتن بی سوادی قدمهای بزرگی بردارد.

وی بیان داشت: اداره سواد آموزی ورامین در سال جاری توانسته یک هزار و 400 نفر بی سواد را تحت پوشش خود قرار دهد و اکثر این افراد از روستاییان و مهاجرین هستند.

عدالت منش اضافه کرد: در راستای شکل گیری ساختار جدید اداره کل سواد آموزی که در راستای آن رئیس اداره کل نهضت سواد آموزی با حفظ سمت به معاونت وزیر آموزش و پرورش تغییر سمت داده و این واگذاری باعث تغییراتی در سیاستهای سازمان شده است.

وی یادآور شد: در نتیجه این ادغام شدن ابعاد جدیدی در راستای برون سپاری بی سوادی در برنامه های سازمان کل نهضت سواد آموزی انجام گرفته که لازمه آن همکاری مسئولان آموزش و پرورش و نهادهای وابسته به این اداره است.

رئیس اداره سواد آموزی شهرستان ورامین افزود: برای انجام برنامه های نهضت و اعلام آمادگی و ارسال بخشنامه ها از سوی اداره هماهنگیهایی با کمیته امداد، اداره بهزیستی، اداره کار نیز صورت گرفته تا این نهادها بی سوادان موجود در بین نیروهای خود را به این نهضت جذب و معرفی کنند.

وی عنوان کرد: درراستای سفارش بنیان گذار انقلاب و مقام معظم رهبری در خصوص ریشه کنی بی سوادی تلاش و برنامه ریزیهای اداره برای روستاهای شهرستان قرار داده شده چون میزان بی سواد در این مناطق بیشتر است.

اولویت امسال اداره سوادآموزی ورامین منطقه جوادآباد است

این مسئول ادامه داد: این اداره اولویت سال جاری خود را ریشه کنی بی سوادی در روستاهای منطقه جواد آباد قرار داده است.

وی یادآور شد: چون بخش جوادآباد روستاهای زیادی را تحت پوشش خود دارد باید برای افراد بی سواد آن سرمایه گذاری کرد و این برنامه در سایر روستاها نیز اجرایی خواهد شد.

گفتنی است سوادآموزی در ایران، از سال 1315 شمسی، با تشکیلات سازمان تعلیمات اکابر آغاز شد؛ در آن زمان، این بخش از وظیفه سوادآموزی، از ادارات مربوط به وزارت معارف به شمار می رفت، ولی پس از مدتی، چون توفیق چشمگیری نداشت، منحل شد.

سرانجام بعد از انقلاب به رهبری امام خمینی(ره) نهضت سوادآموزی پایه گذاری شد و فصل جدیدی را در تاریخ انقلاب اسلامی ایران گشود.

این نهضت در ابتدا در قالب نهادی مستقل کار خود را آغاز و سپس در سال 1361، به آموزش و پرورش پیوست، همکاری این نهاد انقلابی با آموزش و پرورش، به صورت کار مشترک آغاز و سبب شد که تلاش وسیع تری در مجموع کشور شروع شود.

امام خمینی(ره) در خصوص بی سوادی فرموده اند: "مایه بسی خجالت است که در کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی می کند، بی سواد وجود داشته باشد".