برگزاری همایش "صنعت و مرغداری، چالشها و فرصتها" در گیلان / ضرر 40 میلیارد تومانی مرغداران

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت مرغداری در کشور دارای فراز و نشیبهای متعددی در تمامی حلقه های به ویژه در قیمت نهاد‌ه ها، جوجه و مرغ مرتبط است.

همچنین در فرمهای تولید به دلیل نبود نظارت کامل حمل و نقل بهداشتی، عدم کارایی واکسنها یا داروها، عدم رعایت بیوسکوریتی و در مجموع ناقص و ناکارآمد بودن میزان کنترل و پایش آلودگیها انواع بیماریهای ویروسی و میکروبی بروز پیدا می کند.

صنعت مرغداری در نظام فروش و توزیع از حضور افراد سودجو رنج می ‌برد

صنعت مرغداری در نظام فروش و توزیع از حضور برخی افراد سودجو و فرصت طلب رنج می ‌برد که یا در کمین بردن مال تولید کننده هستند و یا با پرداخت دیر هنگام سیستم، تولید را مختل می‌ کنند.

تا دو سال گذشته میزان تولید متناسب با میزان مصرف بوده و عمده مشکل نبود توزیع مناسب تولید متناسب با نیاز یک فصل بود که در مقاطع انباشتگی مرغ، دولت‌ مبادرت به جمع ‌آوری مرغ و ذخیره سازی و در مواقع پرمصرف یا کمبود آن را وارد بازار می ‌کرد تا بازار را تنظیم کند اما اکنون شرایط بسیار متفاوت است.

در اجرای سیاستهای دولت در بحث اشتغالزایی صدور بی‌ رویه مجوز بدون اعتنا به نیاز واقعی در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر اگر از ظرفیت تولیدی کشور اعم از واحدهای دارای مجوز یا بدون مجوز به درستی استفاده شود میزان تولید بیش از دو میلیون تن خواهد بود و اگر سرانه مصرف را 22 کیلوگرم در نظر بگیریم یک پنجم مرغ تولیدی کشور مازاد است و بازار مصرف برای آن وجود ندارد، نبود اطلاعات آماری تولید و مصرف باعث افزایش اثرات مخرب این عدم تعادل می‌ شود.

ورود به بازارهای جهانی نیز به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده مرغ در ایران و هم به جهت برخی از مسائل که جنبه کیفی و فنی ندارد به سادگی‌ امکانپذیر نخواهد بود.

در سنوات گذشته یکی از دلایل اصلی زیانهای مرغداران همین موضوع است که این معضل با شروع به کار واحدهای که مجوز دریافت کرده و مراحل پایانی احداث بنا را طی می ‌کنند، جدی ‌تر خواهد شد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران کشور در این ارتباط گفت: در حال حاضر 663 واحد مرغداری با ظرفیت 12 میلیون و 913 هزار و 370 قطعه در حال تولید هستند که حدود 95 هزار تن ظرفیت تولید روزانه است که 40 درصد این مرغ مازاد و یک چالش جدی برای مرغداران استان است.

حبیب اسدالله نژاد افزود: برای 361 واحد مرغداری نیز با ظرفیت تولید 8 میلیون و 288 هزار و 660 قطعه مجوز صادر شده است که در حال احداث بنا یا تهیه مقدمات کار هستند.

وی اظهارداشت: اگر این واحدها به مرحله بهره ‌برداری برسد 65 درصد از مرغ تولیدی استان مازاد خواهد بود و باید به سایر استانها ارسال شود.

40 درصد مرغ تولیدی گیلان مازاد و یک چالش جدی برای مرغداران است

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران کشور گفت: این موضوع در سایر استانها نیز در حال اتفاق افتادن است یعنی شاید سایر استانها نیازی به مرغ تولیدی استان نداشته باشند و مزیت تولید یک چالش جدی برای استان تبدیل شود، متاسفانه این امر فقط مرغداران گوشتی را تهدید نمی ‌کند.

وی افزود: در گیلان پنج واحد مرغ اجداد با ظرفیت 104 قطعه، 53 واحد مرغ مادر با ظرفیت تولید یک میلیون و 907 هزار و 950 قطعه و 16 واحد جوجه ‌کشی با ظرفیت 23 میلیون و 152 هزار قطعه در حال فعالیت هستند که از نظر حجم سرمایه ‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان که کارخانجات صنعتی بدین شکل وجود ندارد کاملا بی ‌نظیر است.

اسدالله نژاد اظهارداشت: بنابراین نگاه به این صنعت در گیلان که فقر زیر سایه سرسبزی مخفی شده است باید یک رویکرد عمیق و جدی باشد تا تبعات نابودی آن، دامن صنعت را نگیرد.

وی ادامه داد: قیمت تمام شده مرغ بدون احتساب سود براساس آنالیزهای جهاد کشاورزی در سه ماهه نخست امسال دو هزار و 532 تومان، فروش آن دو هزار و 176 تومان و زیان مرغدار به ازای هر کیلو 356 تومان بوده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران کشور گفت: قیمت تمام شده مرغ به طور متوسط بر اساس آنالیزهای موجود که مطابق با استانداردهای رایج و مورد قبول تهیه ‌شده در 6 ماهه نخست امسال به ‌طور متوسط دو هزار و 381 تومان بوده در حالیکه قیمت فروش مرغ به‌ طور متوسط دو هزار و 176 تومان و میزان زیان مرغدار به ازای هر کیلو 205 تومان بوده است.

وی افزود: قیمت تمام ‌شده مرغ از ابتدای سال تا 25 بهمن ماه امسال دو هزار و 580 تومان بوده است در حالیکه متوسط فروش دو هزار و 165 تومان یعنی هر مرغدار به ازای هر کیلو مرغ تحویلی 415 تومان زیان دیده است.

مرغداران گیلانی 40 میلیارد تومان زیان دیدند

اسدالله نژاد اظهارداشت: مرغداران گیلانی در 11 ماهه امسال به جهت عدم تناسب بین قیمت تمام شده مرغ و قیمت فروش افزون بر 40 میلیارد تومان زیان دیده‌ اند و استمرار این روند می تواند ساختار صنعت مرغداری استان را متلاشی کند.

وی گفت: مسئولان باید این موضوع را جدی بگیرند چون اشتغال در استان به خطر خواهد افتاد، بانکها و مرغداران درگیری معوقات خواهند شد، امکان تأمین گوشت سفید وجود نخواهد داشت، مرغداریها که یک سرمایه ملی هستند نه ملک شخصی نابود خواهند شد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران کشور در ادامه قیمت نهاده ها در سال جاری با سال گذشته را با هم مقایسه کرد و افزود: قیمت ذرت در مقایسه با سال گذشته 48.5 درصد، قیمت سویا 11 درصد، حمل و نقل 50 درصد، انرژی که 8.4 و درصد هزینه تولید را شامل می ‌شود در بخش سوخت هزار و 200 درصد و در بخش برق 250 درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: سهم مرغ از افزایش قیمتها به طور متوسط در 11 ماهه سال جاری 5.1 درصد بوده است.

اسدالله نژاد گفت: شرایط فعلی نیز به گونه ‌ای است که نه جهاد کشاورزی اعتباری برای تامین سرمایه در گردش دارد، نه فروشندگان نهاده ها نسیه به مرغدارمی دهند و نه بانکها منابع داخلی برای پرداخت تسهیلات دارند. این شرایط نگران کننده است و استمرار این روند می‌ تواند باعث تعطیلی اکثریت واحدهای مرغداری در سطح کشور شود.