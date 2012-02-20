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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

علوی:

حراست استانهای راه و شهرسازی مدیریت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی گفت: حراست استانها در تشکیلات جدید به مدیریت تبدیل شده تا تاثیرگذاری لازم را بر فعالیتها داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید علوی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونان و حمل و نقل گلستان افزود: از ضروریات یک دستگاه اجرایی، آسیب شناسی است که باید در دستور کار مدیران حراست قرار گیرد و همانند حسگر به موقع، اقدام و  اطلاع رسانی کنند تا از پیامدهای ناگوار، جلوگیری به عمل آید.

وی اظهارداشت: خوشبختانه وزارتخانه جدید بدون کوچکترین تنش تاسیس شد و مقام عالی وزارت، برای  ساختار تشکیلاتی آن جدیت تمام داشته اند.

علوی، وظیفه حراست را صیانت، پیشگیری، سالم سازی و تعامل و همکاری دانست و افزود: ما باید به عنوان ستارالعیوب که از صفات خداوند است؛ امانتدار، حافظ آبرو و حیثیت افراد و سلامت پرونده هایی باشیم که در دست ما قرار می گیرند.

وی گفت: مسئولیت، امانتی است که در دست افراد قرار می گیرد و روزی باید تحویل داده شود و خوشا به حال کسی که این امانت را به سلامت تحویل دهد.
کد مطلب 1538792

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