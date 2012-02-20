حراست استانهای راه و شهرسازی مدیریت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید علوی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونان و حمل و نقل گلستان افزود: از ضروریات یک دستگاه اجرایی، آسیب شناسی است که باید در دستور کار مدیران حراست قرار گیرد و همانند حسگر به موقع، اقدام و اطلاع رسانی کنند تا از پیامدهای ناگوار، جلوگیری به عمل آید.

وی اظهارداشت: خوشبختانه وزارتخانه جدید بدون کوچکترین تنش تاسیس شد و مقام عالی وزارت، برای ساختار تشکیلاتی آن جدیت تمام داشته اند.

علوی، وظیفه حراست را صیانت، پیشگیری، سالم سازی و تعامل و همکاری دانست و افزود: ما باید به عنوان ستارالعیوب که از صفات خداوند است؛ امانتدار، حافظ آبرو و حیثیت افراد و سلامت پرونده هایی باشیم که در دست ما قرار می گیرند.

وی گفت: مسئولیت، امانتی است که در دست افراد قرار می گیرد و روزی باید تحویل داده شود و خوشا به حال کسی که این امانت را به سلامت تحویل دهد.