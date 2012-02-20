به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن گلبارنژاد گفت: در مسابقات دوچرخه سوارى آسیایى 2012 که در مالزى برگزار شد توانستم مدال طلا را از آن خود کنم. البته در رقابت‌های پارالمپیک کار دشواری پیش روی من قرار دارد، چراکه کلاس CPها و قطع عضوها ادغام می‌شود و چنانچه بتوانم یک کلاس پایین بیایم بی تردید در پارالمپیک نتیجه بهتری کسب خواهم کرد. در کلاسى که من هستم رقیبان از نظر جسمى خیلى بهترند و این مسئله در همین مسابقات 2012 مالزى مشخص شد.

وی در این خصوص اظهار داشت: در مسابقات مالزی با آمادگى کامل شرکت نکردم و در تمریناتم وقفه افتاد ولى با این وجود توانستم مقام خوبى کسب کنم. براى لندن تمام سعى خود را می‌‌کنم تا عملکرد قابل قبولی داشته باشم. در دوچرخه سوارى شناخت رقبا در کسب مدال خیلى موثر است. اگر شناخت باشد و از هدر رفتن انرژى بیهوده جلوگیرى کنم، نتیجه خوبى کسب می‌کنم.

وی در خصوص اینکه چگونه وارد عرصه دوچرخه سواری شد، گفت: از 9 سالگى ورزش را شروع کردم و قبل از جنگ تحمیلى مقام‌هاى خوبى در مسابقات داشتم و حتی در کشتى قهرمانى کشورى در سن 16 سالگى توانستم مقام چهارمى را کسب کنم. اما درخدمت مقدس سربازى که مصادف بود با دوران جنگ تحمیلى از ناحیه‌ پا قطع عضو شدم. از آن پس فعالیت خود را در رشته وزنه بردارى جانبازان و معلولین شروع کردم و در نهایت هم به دوچره سواری روی آوردم.

گلبارنژاد گفت: در سال 1933 مسابقات وزنه برداری مجروحان جنگى در انگلستان مقام اول را کسب کردم و در همان سال در انگلستان در مسابقات قهرمانى جهان سه مدال طلا به دست آوردم.

وى در پایان گفت: اولین مدال را در سال 1993 و آخرین مدال را در مالزى 2012 کسب کردم که هر دو مدال طلا بود. البته مدال آخر من در رشته دوچرخه سواری به دست آمد.