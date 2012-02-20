به گزارش خبرنگار مهر، «قصه‌هایی برای 7 ساله‌ها» مجموعه 10 قصه از جمله شلوار جادویی، گاوها دراز نمی‌کشند، کفش‌های فوتبال پرنده، موسیقی یا جادوگری، روح درخت، مشکل خانم گرگه و ... است که همه آنها برای بچه‌های هفت ساله نوشته شده است.

در بخشی از داستان شلوار جادویی می‌خوانیم: بیلی بیست و پنج‌بار دستش را توی جیبش کرد و هر بار یک سکه جدید یک دلاری از آن بیرون آورد. دیگر مطمئن بود که آن اتفاق جادوست و جادو حقیقت دارد. جای هیچ شکی نبود؛ او شلوار جادویی پوشیده بود. بیلی فکر کرد: من چه کار کردم که لایق چنین چیزی شدم. راستی راستی که پسر خوش‌شانسی‌ام.

این کتاب با داستان‌های کوتاه و تصویرهای سیاه و سفیدش راوی داستان‌هایی از کشورهای مختلف است که همه آنها برای بچه‌ها جذاب هستند. گرچه نام کتاب قصه‌هایی برای 7 ساله‌هاست، ولی بچه‌های کوچک‌تر و بزرگ‌تر می‌توانند با خواندن این داستان‌ها از آنها لذت ببرند و همچنین درس‌هایی آموزنده نیز بیاموزند.

شیوه آموزشی کتاب بدین گونه است که در خلال داستان‌ها سعی می‌شود نکاتی درباره زندگی و رفتارهای روزمره را به بچه‌ها بیاموزد.

این کتاب 176 صفحه‌ای در شمارگان 1650 نسخه و قیمت 4800 تومان منتشر شده است.