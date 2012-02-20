۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

میرجلال‌الدین کزازی به شهر کتاب می‌آید

میرجلال‌الدین کزازی روز شنبه 6 اسفند برای شرکت در نشست دیداری با اهل قلم در شهر کتاب مرکزی حضور می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست‌های دیداری با اهل قلم که به همت شهر کتاب مرکزی برگزار می‌شود، با هدف تعامل بیشتر میان نویسندگان و شعرا با مخاطبانشان طراحی شده و سعی در ایجاد ارتباط بی‌واسطه میان این تولیدکننده و مخاطب دارد.

برنامه بعدی دیداری با اهل قلم، به نشستی با حضور میرجلال‌الدین کزازی‏ ‌استاد دانشگاه‏، نویسنده، مترجم و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و از چهره‌های ماندگار کشور است. این محقق به استفاده از واژه‌های پارسی سره در نوشته‌ها و گفتار خود شهره است. «رویا، حماسه و اسطوره»، مجموعه 10 جلدی «نامه باستان»،ترجمه «ایلیاد و ادیسه» و «تلماک» از جمله آثار  این پژوهشگر ادبی به شمار می‌روند.

این برنامه روز شنبه 6 اسفند از ساعت 17 در فروشگاه مرکزی شهر کتاب واقع در خیابان شریعتی، بعد از خیابان استاد مطهری‏ شماره 743 برگزار می‌شود.

