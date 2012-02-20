به گزارش خبرگزاری مهر، نشستهای دیداری با اهل قلم که به همت شهر کتاب مرکزی برگزار میشود، با هدف تعامل بیشتر میان نویسندگان و شعرا با مخاطبانشان طراحی شده و سعی در ایجاد ارتباط بیواسطه میان این تولیدکننده و مخاطب دارد.
برنامه بعدی دیداری با اهل قلم، به نشستی با حضور میرجلالالدین کزازی استاد دانشگاه، نویسنده، مترجم و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و از چهرههای ماندگار کشور است. این محقق به استفاده از واژههای پارسی سره در نوشتهها و گفتار خود شهره است. «رویا، حماسه و اسطوره»، مجموعه 10 جلدی «نامه باستان»،ترجمه «ایلیاد و ادیسه» و «تلماک» از جمله آثار این پژوهشگر ادبی به شمار میروند.
این برنامه روز شنبه 6 اسفند از ساعت 17 در فروشگاه مرکزی شهر کتاب واقع در خیابان شریعتی، بعد از خیابان استاد مطهری شماره 743 برگزار میشود.
