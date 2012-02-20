ولایت فقیه پایه و اساس انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی صبح دوشنبه در جلسه شورای جوانان کرمان گفت: این انقلاب به برکت وجود مقام عظمای ولایت هر روز به عزت و اقتدار بیشتر دست پیدا می کند.

سعیدی ولایت فقیه را پایه و اساس انقلاب دانست و ابراز داشت: رهبری با فرمایشات مدبرانه خود همواره دسیسه ها و توطئه های دشمنان را به ورطه نابودی می کشانند.

وی جوانان را سرمایه های ارزشمند مملکت دانست و گفت: باید زمینه لازم برای پرورش و شکوفایی استعدادهای آنها فراهم شود.

این مسئول با اشاره به اهمیت داشتن تجربه در اجرای امور گفت: جوانان باید در امور مملکت وارد شوند و مشاوران جوان نیز باید با ایجاد تعامل مناسب با مدیران دستگاه ها بتوانند با کسب تجربه در عرصه عمل قوی ظاهر شوند.

وی همچنین از جوانان به عنوان آینده سازان کشور نام برد و افزود: این قشر باید با آرمان های امام راحل و ولایت فقیه و همچنین ارزش های انقلاب بیش از پیش آشنا شوند.

سعیدی با اشاره به حضور پر شور جوانان در راهپیمایی 22 بهمن گفت: آینده سازان مملکت بار حضور در راهپیمایی 22 بهمن حمایت خود از نظام و انقلاب را به جهانیان نشان دادند و ثابت کردند همه اقشار جامعه پیرو نظام و متعهد به ارزش های انقلاب هستند.

وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات گفت: این انتخابات بسیار حساس است و بنابراین حضور حداکثری احاد جامعه و به ویژه نسل جوان در پای صندوق های رای ضروری است.