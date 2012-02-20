بزرگترین عکس یادگاری تاریخ زنجان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالار نیرهدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بزرگترین عکس یادگاری تاریخ شهرستان زنجان که در آن تصویر 203 عکاس این شهرستان به همراه جمعی از علاقمندان هنر عکاسی ثبت شده است، شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جایزه عکس "گونای" ثبت شد.

وی ادامه داد: با موافقت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، این جایزه عکس از سال آینده به صورت کشوری برگزار خواهد شد و در نظر داریم که هر سال در کتاب آثار این جشنواره، عکس دسته جمعی شرکت کنندگان سال ماقبل آن را به چاپ برسانیم.

نیرهدی استقبال هنرمندان عکاس زنجانی از نخستین جایزه عکس "گونای" را بسیار چشمگیر عنوان کرد و افزود: پس از انتشار فراخوان، هزار و 776 فریم عکس توسط 203 عکاس به دبیرخانه این جایزه عکس ارسال شد که در مرحله اول داوری 200 عکس از بین این آثار برای داوری اصلی انتخاب شد.

وی افزود: در مرحله اصلی داوری نیز، 37 عکس از بین آثار موجود انتخاب شد که در نهایت 10 عکس به‌عنوان آثار برتر و 27 عکس به‌عنوان آثار منتخب توسط هیئت داوران برگزیده شد.

دبیر اجرایی نخستین جایزه عکس "گونای"، مهم‌ترین هدف برگزاری این جایزه عکس را آشنایی هنرمندان عکاس رنجانی با موضوع فرم عنوان کرد و افزود: این موضوع از موضوعات پایه‌ای در هنر عکاسی است و برای آشنایی بیشتر عکاسان زنجانی با این موضوع، کارگاهی متشکل از 120 عکاس در دی ماه سال‌جاری با حضور محسن راستانی در زنجان برگزار شد.