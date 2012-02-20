حکم دانشجو در چارچوب قانون امضا می شود/ علت اصلی مخالفت هاشمی

حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسش مهر که آیت الله هاشمی رفسنجانی حکم ریاست فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی را امضا می کند یا نه، تاکید کرد: رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال اجرای قانون است و اعلام کرده قانون هر چه می گوید آن را قبول دارد.

وی گفت: قانون هم در اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی، چارچوب تعیین کرده و اگر طبق قانون عمل شود، آیت الله هاشمی رفسنجانی هم مشکلی ندارد.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: قانون این بوده که طبق مصوبه هیأت امنا، تمام کاندیداها در جلسه هیأت امنا برنامه هایشان را برای دانشگاه آزاد ارائه دهند و رزومه ها نیز بررسی می شد اما هیچ کدام از این دو اتفاق رخ نداد و شرح حال کاندیداها و برنامه ها در جلسه دوم هیأت امنا بررسی نشد.

میرزاده درباره این موضوع که اعضای هیأت امنا تا 10 دی ماه فرصت داشتند تا شرح حال کاندیداهای مورد نظر خود را برای وزیر علوم ارسال کنند تا پس از آن در اختیار سایر اعضای هیأت امنا به منظور بررسی وضعیت علمی و اجرایی نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد قرار گیرند، تاکید کرد: صحت و سقم هیچ شرح حالی از کاندیداها به دست ما نرسید و وزیر علوم این رزومه ها را یکجا به جلسه هیأت امنا آورد.

وی گفت: صحت و سقم هیچ رزومه ای پیش از جلسه 21 دی ماه به دست ما نرسید و در آن جلسه بود که رزومه افراد توسط وزیر علوم و در پوشه ای در اختیار اعضا گذاشته شد.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اظهار داشت: چطور می شود که 10 رزومه در یک جلسه بررسی شود.

وی تأکید کرد: نمی توانم در این باره دروغ بگویم بنابراین صحت و سقم شرح حال کاندیداها نرسید تا فرصتی برای بررسی آنها داشته باشیم.