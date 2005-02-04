جايگاه متزلزل تربيت در نظام آموزشي كشور

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد براينكه نه تنها فعاليت هاي امورتربيتي سابق ، بلكه طرح تلفيق نيازهاي تربيتي مدارس را برطرف نمي كند ، مي گويد : مجلس تاكيد دارد كه امورتربيتي در مدارس احيا شود اما هيچ تاكيدي براجراي امورتربيتي در مدارس به صورت گذشته ندارد چرا كه امورتربيتي قبل از طرح تلفيق نيز پاسخگوي نياز مدارس نبود .

امورتربيتي در مدارس فراموش شده است

دكتر علي عباسپور تهراني فرد با اشاره به اينكه حذف امورتربيتي در مدارس غيركارشناسي و غير علمي بود ، مي افزايد : قبل از طرح تلفيق حداقل نامي از امورتربيتي در مدارس بود اما الان همان هم فراموش شده است.

وي با تاكيد بر اينكه به منظور بررسي مسايل آموزش و پرورش كشور با محورمسائل تربيتي كميته اي متشكل از متخصصين مركز پژوهشهاي مجلس ، نمايندگان وزارت آموزش و پرورش و متخصصان امور تربيتي تشكيل شده است ، اظهار مي كند : از سوي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به تاكيد مجلس مبني بر احياي مجدد امورتربيتي در مدارس ، طرح جديدي ارايه شد اما در اين طرح فقط درباره تشكيلات اين وزارتخانه به منظور افزايش فعاليت هاي امور تربيتي در مدارس بحث شده است و اين در حالي است كه با سازماندهي تشكيلاتي نمي توان امور تربيتي را در مدارس احيا كرد.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اينكه وزارت آموزش و پرورش قول ارايه طرح جديد احياي امورتربيتي را مدتها قبل به مجلس داده است ، مي گويد: پس از پيگيري هاي مكرر و ارسال پيوست هاي متعدد براي ارايه طرح جديد پس از گذشت ماهها هنوز از سوي وزارت آموزش و پرورش هيچ طرحي ارايه نشده است.

امورتربيتي جايگاه اصلي خود در مدارس را دارد

اما در همين حال معاون آموزش و پرورش شهر تهران معتقد است امورتربيتي در مدارس جايگاه ويژه خود را دارد و چه بسا قويتر از سابق به فعاليت خود ادامه مي دهد . او مي گويد : در سالهاي اوليه انقلاب امورتربيتي رسالتهايي داشت كه در زمان حال آن رسالتها هيچ جايگاهي ندارند ، در آن زمان امورتربيتي براي پس از جنگ هيچ برنامه اي نداشت و باري به هرجهت طي مسير مي كرد.

علي رضا عراقي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه سن معلمان امورتربيتي افزايش يافته و ديگر توانايي فعاليت هاي تربيتي در مدارس رانداشتند ، مي افزايد : هر معلمي مي تواند با توجه به شناختي كه از دانش آموز دارد به مسائل تربيتي بپردازد و احياگر نقش امورتربيتي در مدارس باشد.

وي با تاكيد بر اينكه نمي توان مسائل تربيتي را از مسائل آموزشي جدا كرد ، گفت : مدير مدرسه مي تواند ضمن اينكه به مسائل آموزشي مدرسه مي پردازد مسائل تربيتي مدرسه را ساماندهي كند.

معاون آموزش عمومي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اينكه در طرح تلفيق آموزش و پرورش بسياري از مسائل تربيتي به كلاس هاي درس راه يافته و دانش آموزان ضمن آموزش مفاهيم درسي به مسائل تربيتي نيز مي پردازند ، اظهار مي دارد : طرح هايي همچون طرح كرامت ، پژوهش در كلاس درس ، آموزش مهارتهاي زندگي ، ارزشيابي توصيفي و ... از جمله طرح هايي است كه با اجرا در كلاس هاي درس احياگر امورتربيتي است.

يك كارشناس تعليم و تربيت با اشاره به اينكه مباحث تربيتي مدارس نيازمند تدابير ويژه و كارشناسي شده اي است ، مي گويد : نمي توان انتظار داشت با دو سه سال گذشتن از اجراي يك طرح توقع حصول به نتايج مطلوب را داشت.

دكتر پارسا سخندان باتاكيد بر اينكه طرح تلفيق ، طرح كارشناسي شده اي نيست و نيازمند توجه و دقت بيشتر در اجراست ، مي افزايد : نمي توان از معلمي كه حتي فرصت تفهيم مطالب آموزشي را ندارد توقع آموزش مفاهيم تربيتي را داشت.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي توان مديريت امور تربيتي مدارس را به مدير مدرسه سپرد ، اظهار مي كند : مدير مدرسه در حال حاضر به قدري درگير پول آب و برق و هزينه هاي مدرسه است كه حتي به نظارت بر مسائل آموزشي مدرسه نمي رسد چه برسد به اينكه بخواهد مسائل تربيتي مدرسه سامان بدهد .

آموزش و پرورش معتقد است كه امورتربيتي به بهترين نحو ممكن با طرح تلفيق در مدارس كشور در حال اجراست ، مجلس امور تربيتي را در مدارس به هيچ وجه نمي بيند و خواستار احياي مجدد آن است و در اين بين كارشناسان بر توجه به مفاهيم تربيتي در مدارس تاكيد مي كنند ، آموزش و پرورش سكوت مي كند ، مجلس نامه هاي پيوستي ارسال مي كند و اين كشمكش همچنان ادامه دارد تا اقدام غيركارشناسي ديگري جوانه زند و باز مسائل و مشكلات جديدي در نظام آموزشي كشور ريشه بدواند. اين دور باطل تا چند ؟ !